Najszybszy pociąg świata jeździ w Polsce? To nagranie ze Szczecina jest tego dowodem!

Gdzie jeżdżą najszybsze pociągi na świecie? Większość z nas wskaże Transrapid Szanghaj czy francuskie koleje TGV. Okazuje się, że jest nowy rekordzista - i to nie gdzieś w ogległych krajach, lecz w Polsce. Ostatnio głośno zrobiło się o pociągu jadącym ze Szczecina do Świnoujścia, który pobił wszelkie rekordy prędkości! Wszystko za sprawą krótkiego filmu z wnętrza wagonu. Nagranie trafiło do sieci i wywołało lawinę komentarzy.