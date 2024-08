TTSR 2024

Widowiskowy muzyczny przemarsz ulicami Szczecina. Orkiestry dęte zagrały podczas finału TTSR 2024

Finał regat The Tall Ships Races to nie tylko piękne żaglowce, kiermasze i wesołe miasteczka. To także muzyka rozbrzmiewająca zarówno ze scen jak i na ulicy. Przemarsz orkiestr dętych był jednym z wydarzeń otwierających zlot żaglowców w Szczecinie.