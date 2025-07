Weekendowe rejsy cieszą się dużym zainteresowaniem, nie tylko tych, którzy chcą dotrzeć nad Zalew Szczeciński lub nad morze nietypowym środkiem transportu, podziwiając po drodze piękne widoki od strony wody, ale także miłośników turystyki rowerowej. To jeden z łatwiejszych sposobów, by dostać się do Nowego Warpna, skąd można wyruszyć jednośladem na zwiedzanie malowniczej okolicy, zarówno po polskiej, jak i niemieckiej stronie granicy. Niestety od 7 lipca nie jest to do końca możliwe.

Po wprowadzeniu czasowych kontroli na granicy z Niemcami, zamkniętych dla ruchu zostało kilka mniejszych przejść granicznych, służących przede wszystkim dla ruchu lokalnego i turystycznego. Wśród nich jest m.in. pieszo-rowerowe przejście na odcinku Nowe Warpno - Rieth.

- Apelujemy do wszystkich rowerzystów, a w szczególności do osób planujących wycieczkę rowerową w ramach podróży tramwajem wodnym na trasie Szczecin – Nowe Warpno – Świnoujście, o uwzględnienie zmienionej dostępności tras rowerowych - informuje Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach.

Żeby dostać się z okolic Nowego Warpna do Niemiec, trzeba przygotować się na dłuższą trasę przez oddalony o około 12 km Dobieszczyn, gdzie jednak nie ma ścieżki rowerowej, a ruch odbywa się dość ruchliwą drogą wojewódzką. Innym rozwiązaniem, by legalnie przekroczyć granicę, jest przejście Buk - Blankensee, jednak do pokonania jest ponad 20 kilometrów, co sprawia, że krótka przejażdżka staje się prawdziwą wyprawą, a dystans do pokonania znacznie się wydłuża.

Kontrole na granicy z Niemcami i Litwą mają potrwać do 5 sierpnia. Nie jest jednak wykluczone, że zostaną przedłużone.

