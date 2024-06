Niemcy znów to zrobili. Nagranie z granicy w Rosówku obiegło sieć

Osiedle Heyki City zostanie zbudowane na działce między powstającymi budynkami i torami kolejowymi, tuż nad brzegiem Odry. Będzie się ono składać z dwóch czterosegmentowych budynków z dominantą w postaci 16-piętrowego wieżowca z tarasem, z którego będzie można podziwiać panoramę Szczecina. Inwestorem jest firma Atal, która debiutuje na szczecińskim rynku mieszkaniowym. Szczecin jest ósmym miastem w Polsce, w którym inwestuje firma.

- Jestem przekonany, że nasz nowy projekt w Szczecinie znajdzie uznanie klientów, dla których liczy się atrakcyjny stosunek jakości do ceny – komentuje Zbigniew Juroszek, prezes zarządu firmy Atal.

Jak zapowiada inwestor, w ramach inwestycji powstanie 387 mieszkań od 1 do 5 pokoi i metrażu od 26,50 do około 126 metrów kwadratowych, w tym apartamenty z prywatnymi tarasami. Zaplanowano również 29 lokali usługowych. Będzie też podziemny garaż.

Do dyspozycji mieszkańców będą także zielone dziedzińce pomiędzy budynkami, zaaranżowane na miejsca do wypoczynku i rekreacji, a także plac zabaw dla dzieci. formy relaksu.

Jak czytamy w komunikacie inwestora, "Heyki City to nowoczesne osiedle, które perfekcyjnie połączy przestrzeń mieszkalną, rekreacyjną i usługową". Przedstawiciele firmy podkreślają również dogodną lokalizację inwestycji, w pobliżu Starego Miasta, bulwarów, Wałów Chrobrego czy dworca.

Rozpoczęła się już sprzedaż apartamentów w Heyki City. Ceny mieszczą się w zakresie 12200 – 20330 zł za metr kwadratowy w stanie deweloperskim.

Heyki City to kolejna inwestycja na szczecińskim Międzyodrzu. Na Kępie Parnickiej powstają już budynki w kształcie okrętów należące do szczecińskiej firmy Siemaszko. Na południowym krańcu wyspy trwa budowa budynków należących do gorzowskiego Budnexu. Natomiast na sąsiedniej wyspie Łasztowni, przy ul. Celnej bloki buduje J.W. Constructwion, a u zbiegu ulic Św. Floriana i Bulwar Gdański powstaje budynek Grand Bulwar dewelopera West Comfort. W najbliższych planach jest również budowa osiedla na Wyspie Zielonej, która znajduje się na południe od Kępy Parnickiej.

Obecnie na Kępę Parnicką prowadzi tylko jeden most w ciągu ulic Celnej i Heyki. W przyszłości miasto planuje budowę kolejnych przepraw przez Odrę - drogowej na wysokości ul. Zapadłej oraz kładki pieszo-rowerowej na wysokości dworca, w miejscu zburzonego w czasach II wojny światowej Mostu Dworcowego.