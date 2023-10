Budynek, w którym kiedyś mieściła się siedziba banku, od kilku lat jest własnością Akademii Sztuki. Od 2017 roku prowadzone były w nim zajęcia ze studentami. Jak się okazało, było to nielegalne. Wszystko z powodu niedopatrzenia przy załatwianiu niezbędnych formalności. Zgodnie z obowiązującymi zapisami, budynek jest przeznaczony do pełnienia funkcji biurowych. Oznacza to, że nie może on pełnić funkcji oświatowych, czyli tak naprawdę zajęcia ze studentami nigdy nie powinny się tam odbywać.

Tak ma być do czasu dopełnienia wszelkich formalności i zmiany przeznaczenia obiektu. Studenci, którzy mieli uczyć się w Pałacu Ziemstwa Pomorskiego, będą mieć zajęcia w innych miejscach, m.in. w należącym do Akademii Sztuki Pałacu pod Globusem. Uczelnia rozważa również wynajęcie dodatkowych sal od innych szczecińskich uczelni.

Zamieszanie związane z Pałacem Ziemstwa Pomorskiego spowodowało, że inauguracja roku akademickiego na Akademii Sztuki musiała zostać przesunięta. Wydarzenie odbędzie się 16 października w Trafostacji Sztuki.

Pałac Ziemstwa Pomorskiego

Neobarokowy Pałac Ziemstwa Pomorskiego zbudowany został w latach 1893-95 dla Towarzystwa Ziemstwa Pomorskiego. Projektantem gmachu był szczeciński architekt Emil Drews. Po II wojnie światowej w pałacu mieściły się instytucje bankowe oraz pierwsza siedziba Technikum Ekonomicznego. Do 2014 roku w gmachu miał swoją siedzibę bank PKO BP, który w listopadzie 2014 roku przeniósł swoją siedzibę do biurowca przy Bramie Portowej. Od 2016 roku właścicielem zabytkowego pałacu jest Akademia Sztuki w Szczecinie.

