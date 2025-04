Ważne informacje

Nawet 11 złotych za godzinę parkowania. Ważne zmiany w Szczecinie już od 1 maja

Od 1 maja w Szczecinie wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące parkowania w Szczecinie. Będą one dotyczyć nie tylko opłat za postój, ale również organizacji parkowania w mieście. Powstaje Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania, reorganizacja dotyczy również Płatnych Parkingów Niestrzeżonych. Co to oznacza dla kierowców? Jedno jest pewne: w niektórych przypadkach będzie trzeba mocno złapać się za kieszeń.