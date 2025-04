Miało być wcześniej, będzie później. Niemcy łapią ogromny poślizg na ważnej inwestycji. Kiedy wrócą pociągi do Berlina?

Krztusiec, znany również jako koklusz, to choroba zakaźna wywoływana przez bakterię Bordetella pertussis. Charakteryzuje się silnymi napadami uporczywego kaszlu, który może utrzymywać się przez wiele tygodni. Największe zagrożenie krztusiec stanowi dla niemowląt, małych dzieci oraz kobiet w ciąży.

Lawinowy wzrost zachorowań na krztusiec w Zachodniopomorskiem

Z danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie wynika, że w 2024 roku w regionie krztusiec potwierdzono u 380 osób, a rok wcześniej były tylko trzy przypadki. W tym roku, do 1 kwietnia, potwierdzono już 143 przypadki, a 38 osób wymagało hospitalizacji.

- W ostatnim czasie obserwujemy znaczny wzrost zachorowań na krztusiec, chorobę, która szczególnie zagraża noworodkom i niemowlętom - tłumaczy cytowana przez Polską Agencję Prasową dyrektor WSSE w Szczecinie dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka. - Szczepienia ochronne pozostają najskuteczniejszym sposobem zapobiegania tej chorobie, a ich szczególne znaczenie dotyczy kobiet w ciąży, które mogą w ten sposób chronić swoje dzieci, już od pierwszych dni.

Krztusiec – niebezpieczny zwłaszcza dla niemowląt

Specjalistka pediatrii i chorób zakaźnych lek. Joanna Łasecka-Zadrożna podkreśla, że krztusiec jest szczególnie niebezpieczny dla noworodków i niemowląt, które nie mają jeszcze pełnej odporności.

- W pediatrii mamy taką grupę pacjentów, to są noworodki i niemowlęta, czyli dzieci do ukończenia pierwszego roku życia, które z racji swojego wieku, nie mają jeszcze możliwości nabycia odporności w drodze szczepień. Ponieważ szczepionkę na krztusiec trzeba w podstawowym cyklu przyjąć czterokrotnie, żeby ona dała skuteczność, więc te dzieci dopóki tych czterech szczepień nie przyjmą, nie posiadają pełnej odporności na krztusiec - tłumaczy lek. Joanna Łasecka-Zadrożna.

Przebieg krztuśca i możliwe powikłania

Zakażenie krztuścem rozpoczyna się fazą nieżytową, trwającą od pięciu dni do dwóch tygodni, z łagodnym kaszlem nasilającym się nocą. Następnie rozwija się faza napadowa, z charakterystycznym „piejącym” kaszlem, który może prowadzić do wymiotów, duszności, a nawet uszkodzeń mięśni międzyżebrowych.

- Na sześć tygodni trwania choroby chorzy zaliczają 21 nieprzespanych nocy. Są zmęczeni, zmaltretowani, z bólami w klatce piersiowej, z dużą ilością powikłań - tłumaczy specjalista chorób płuc lek. Iwona Witkiewicz. - Niestety, ten gwałtowny kaszel może powodować wzrost ciśnienia i wylewy krwi do mózgu. To rzeczywiście może zabrać życie.

Szczepienia – najskuteczniejsza ochrona przed krztuścem

Kluczowym elementem walki z krztuścem są szczepienia profilaktyczne, które w Polsce są wpisane do kalendarza szczepień ochronnych dla dzieci. Ostatnia dawka podawana jest nastolatkom w wieku około 13-14 lat. Szczepionka zapewnia ochronę na około 10 lat, dlatego większość dorosłych nie ma już odporności przeciw krztuścowi, co przyczynia się do wzrostu liczby zachorowań.

- Osoby dorosłe powinny mieć świadomość, żeby tą odporność uzupełniać, żeby ona była w sposób trwały w naszym organizmie, poprzez szczepienia przypominające co dziesięć lat - informuje kierownik Oddziału Epidemiologii WSSE w Szczecinie Renata Opiela.

Szczepionka przeciw krztuścowi jest dostępna dla kobiet w ciąży bez skierowania w POZ.

