Remont Trasy Zamkowej. Co się dzieje na placu budowy?

Wykonawca realizuje prace przy betonowaniu płyty chodnikowej, montażu wpustów mostowych i dylatacji. Jednocześnie prowadzone są naprawy powierzchni betonowych podpór, ścian oporowych i przęseł.

- Wykonywanie mas bitumicznych to jeden z kluczowych etapów modernizacji obiektu, który stanowi przygotowanie do zakończenia głównych robót konstrukcyjnych i odtworzenia nawierzchni jezdni na aktualnie remontowanej części nitki wyjazdowej Trasy Zamkowej – informuje Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji.

Kolejne utrudnienia. Zamkną ulicę na Łasztowni

Wraz z kolejnymi etapami robót nastąpią zmiany w organizacji ruchu. Od 5 listopada zamknięta dla ruchu zostanie ul. Władysława IV na wjeździe do ulicy św. Floriana – odcinek znajdujący się przy parkingu pod Trasą Zamkową.

Szczegóły i zakres inwestycji

Zadanie obejmuje remont obiektów inżynieryjnych (estakad, mostów oraz łącznicy) zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 w Szczecinie (Trasa Zamkowa, nitka wyjazdowa) wraz z dojazdami do obiektów. Prace obejmować będą m.in. naprawę powierzchni betonowych, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni oraz wykonanie nowych powłok malarskich i izolacyjnych. Wymienione zostanie ponadto wyposażenie tj. m.in. balustrady, nawierzchnie, urządzenia dylatacyjne, bariery ochronne, elementy odwodnienia. Przebudowane zostanie również oświetlenie uliczne wraz z przyłączami kablowymi.

Koszt prac to ponad 84,8 mln zł brutto. Generalnym Wykonawcą jest NIWA Szczecin Sp. z o.o., a nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Kiedy koniec remontu Trasy Zamkowej?

Mieszkańcy Szczecina muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż remont zakończy się dopiero wiosną 2027 roku. Jednak efekty tej inwestycji mają być widoczne i odczuwalne przez długie lata.

