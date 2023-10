Fabryczna ruina stanie się prawdziwą perełką? Jest szansa dla starej olejarni

Piękny budynek z bogatą historią

Monumentalny, ponad 180-letni budynek, znany jako stara olejarnia, pełnił wiele funkcji. Produkowano w nim mąkę, olej, a nawet szczotki i metale kolorowe. Obecnie, od około 30 lat, stoi pusty i popada w coraz większą ruinę. Jest to ulubione miejsce pasjonatów historii i eksploratorów opuszczonych miejsc, którzy uwieczniają je na zdjęciach i filmach. Niestety dawna fabryka często pada także ofiarą złodziei i wandali, którzy przyczyniają się do jej degradacji.

W styczniu 2023 roku szczecińscy radni zdecydowali o sprzedaży budynku wpisanego do rejestru zabytków z 99-procentową bonifikatą. Niestety, pomimo atrakcyjnej ceny, przyszłego właściciela czekają ogromne, wielomilionowe wydatki, które będzie trzeba przeznaczyć na doprowadzenie zrujnowanej budowli do dawnego blasku. Dodatkowo będzie on również zobowiązany do przestrzegania harmonogramu prac i nadzoru konserwatorskiego.

Jest chętny na starą olejarnię

Po wielu latach nieudanych starań o zagospodarowanie zabytku, pojawiło się światełko nadziei. Przetarg na sprzedaż dawnej olejarni wygrała firma Arche S.A., która ma spore doświadczenie w podobnych inwestycjach. Przykładem może być rewitalizacja dawnej cukrowni w Żninie, gdzie w poprzemysłowych budynkach powstał hotel.

Na ostateczny wynik przetargu będzie trzeba jednak poczekać, ze względu na ewentualne odwołania innych podmiotów biorących udział w przetargu.

Poznaj 10 tajemnic starej olejarni!

W poniższej galerii znajdziecie ciekawe fakty z historii starej olejarni, która była jednym z najważniejszych obiektów przemysłowych w historii Szczecina.

