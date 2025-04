Kumulacja w Eurojackpot rośnie. Ile można wygrać 11.04.2025? To prawdziwa fortuna!

Na czele każdego zespołu muzycznego stoi jego frontman. Najczęściej jest to wokalista, który jest najbardziej rozpoznawalny, a jego charyzma sprawia, że stoją za nim całe rzesze fanów. Przygotowaliśmy dla Was prosty quiz, polegający na wskazaniu właściwego nazwiska lidera danej grupy muzycznej.

Dla prawdziwych fanów muzyki ta łamigłówka powinna okazać się czystą formalnością, a tym, którzy muzyką interesują się trochę mniej, quiz nie powinien sprawić większych trudności. Podejmiecie wyzwanie?

QUIZ. Te nazwiska powinien znać każdy fan muzyki! Pytanie 1 z 12 Kto był frontmanem legendarnego zespołu Queen? Roger Taylor Brian May Freddie Mercury John Deacon Następne pytanie

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.