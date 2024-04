QUIZ. Czy wiesz, skąd pochodzą najsłynniejsze tańce? Taniec radości od 7/10

Co mówią przepisy?

To bardzo niebezpieczne miejsce

Co się dzieje na budowie SKM?

Quiz o tańcach z całego świata. Sprawdź się!

Witajcie w naszym tanecznym quizie. Tańczy cały świat. Ogromną popularność, nie tylko w Polsce, przyniosły programy o tańcu i tancerzach. Wiadomo, w tańcu chodzi przede wszystkim o to, aby za bardzo nie przeszkadzała w nim muzyka. Warto byłoby jednak mieć też - choćby niewielką - wiedzę o najsłynniejszych tańcach świata. Z pewnością wielokrotnie słyszeliście nazwy tańców, o których zapytamy w naszym quizie. Wiecie jednak z jakiego kraju pochodzą? Jeśli lubicie tańczyć, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewnie swojej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom poszerzycie swoje horyzonty. Do dzieła!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ. Skąd pochodzą najsłynniejsze tańce? Taniec radości od 7/10 Pytanie 1 z 10 Zaczynamy! Z jakiego kraju pochodzi samba? Z Argentyny z Brazylii z Kuby Dalej