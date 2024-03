Przysłowia o wiośnie. Sprawdź się w quizie!

Przed Wami quiz z przysłów o wiośnie. Jeśli powiedzenia, przysłowia i ludowe mądrości to Wasza specjalność, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewni swojej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Uzyskanie ponad połowy punktów może być powodem do zadowolenia, zaś zdobycie kompletu oznacza, że mamy do czynienia z prawdziwym znawcą przysłów. Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ. Wiosenne przysłowia. Każdy zna odpowiedź na pierwsze pytanie, ale jedna jaskółka wiosny nie czyni! Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Jaki ptak nie czyni wiosny? pustułka kukułka jaskółka