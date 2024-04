Kumulacja w Eurojackpot. Ile można wygrać w losowaniu 19.04.2024? To niewyobrażalna kasa!

Kultowe bajki z przełomu wieków. Tych bajek już nie zobaczysz w telewizji

Pamiętacie czasy, kiedy kolację jadło się przed dobranocką, a następnego dnia umawiało na podwórko, choć nikt nie miał messengera? Dziś kreskówek z przełomu lat 90. i 2000 nie zobaczycie w telewizji. Są bajki o których nie można zapomnieć. Kultowe Smerfy, czyli bajka opowiadająca o przygodach niebieskich stworków, które wciąż ściga Gargamel i jego kot. W sumie wyprodukowano 258 odcinków kreskówki, na które składa się ok. 420 epizodów.

Tym quizem zabieramy Was w podróż do przeszłości. Rozwiążcie QUIZ i przypomnijcie sobie bajki.

QUIZ. Najpopularniejsze bajki przełomu wieków. Tabaluga i Bracia Koala jak pyszna kolacja. Pamiętasz je? Pytanie 1 z 10 Jak nazywa przyjaciel Pszczółki Mai? Gerald Gienio Gucio Dalej

