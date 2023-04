"Ja się przez was wykończę", "Mięsko zjedz, a ziemniaki zostaw", "Jeszcze słowo, a nigdzie nie pójdziesz". Tak, tak to wszystko to kultowe teksty matek z lat 90'. Każdy je słyszał nie raz i nie dwa. Zapraszamy Was do zabawy. Przygotowaliśmy 12 pytań dotyczących kultowych tekstów matek. Sprawdź się w naszym quizie. Odpowiesz na wszystkie pytania? Do dzieła!

QUIZ. Legendarne teksty matek do dzieci. Sprawdź, czy znasz je wszystkie Pytanie 1 z 12 Gdy matka pytała: "Na co czekasz?", to retoryczna odpowiedź, której sama udzielała brzmiała: Na ziemniaki Na oklaski Na wiwaty Dalej

