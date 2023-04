i Autor: Shutterstock quiz

QUIZ. Sprawdź, czy rozpoznasz te kwiaty. Bez tej wiedzy nie zaczynaj pracy w ogrodzie

Wiosna to dobry moment na nową aranżację ogrodu czy przestrzeni na działce. To również bardzo pracowity okres, który sprawi, że latem będziemy cieszyć się piękną i zadbaną przestrzenią w ogrodzie. Co warto zrobić już teraz? Oprócz zadbania o trawnik, spulchnienia ziemi, to czas wysiewu kwiatów. Potrafisz rozpoznać wiosenne kwiaty? Sprawdź wiedzę w naszym quizie. Do dzieła!