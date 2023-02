Ciała naszych psich przyjaciół szybko reagują na zmiany i cały czas do nas "mówią". Mówią także do innych spów i wszystkiego, co znajduje się wokoło. Wbrew pozorom nie tak łatwo rozpoznać, co akurat chce nam powiedzieć nasz czworonożny przyjaciel. To wymaga wnikliwej obserwacji. Trzeba być czujnym na subtelne zmiany zachodzące w psim ciele. Mową do nas oczy, uszy, czoło, postawa ciała, ogon, nogi a także futro. Potrafisz rozpoznać wszystkie sygnały swojego pupila? Sprawdź swoją wiedzę w naszym QUIZIE. Łatwo nie będzie.

QUIZ. Czy rozumiesz, co mówi do ciebie twój pies? Przy 8 pytaniu nie daj się zwieść pozorom! Pytanie 1 z 10 Wyszczerzone zęby, warczenie, wycofana postawa syngalizują że: Pies jest gotowy na głaskanie Jest przestraszony Jest gotowy do ataku Dalej

