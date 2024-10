Wstrząsające!

Przemoc na szkolnym boisku. Nastolatkowie pastwili się nad innym chłopcem. Jest stanowcza reakcja dyrekcji

Przyciskanie do ziemi, popychanie, kopanie, wulgarne słowa i rozpaczliwy krzyk chłopca osaczonego przez innych uczniów. Takie wstrząsające obrazki ze szkolnego boiska obiegły kilka dni temu internet. Początkowo nie było wiadomo, gdzie doszło do tego incydentu, jednak internauci zgodnie twierdzili, że jest to jedna ze szczecińskich szkół. Poprosiliśmy o komentarz dyrekcję placówki.