QUIZ. Kojarzysz te duety z dobranocek? Jeśli zgarniesz komplet, to znaczy, że miałeś szczęśliwe dzieciństwo

Przemoc na szkolnym boisku

Według informacji, które pojawiły się w opisie filmu, do zdarzenia doszło na boisku jednej z placówek w Szczecinie. Na krótkim, bo trwającym zaledwie 25 sekund filmie widzimy jak grupa chłopców znęca się nad swoim kolegą. Uczeń leży na murawie boiska, jeden z napastników przyciska jego głowę do ziemi, a inni szturchają, popychają i kopią swoją ofiarę. W tle słychać wulgarne słowa.

Osaczony przez innych uczniów chłopiec nie ma możliwości się bronić ani uwolnić od swoich oprawców. Słychać jak rozpaczliwie woła o pomoc, jednak nikt z osób znajdujących się na boisku nie reaguje.

Policja ustala, skąd pochodzi nagranie

W sprawie incydentu zwróciliśmy się do szczecińskiej policji.

- W tej sprawie otrzymaliśmy sygnał wraz zabezpieczonym nagraniem - tłumaczy asp. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - W tej chwili policjanci ustalają, kiedy film został nagrany i przede wszystkim, gdzie został nagrany.

Sytuacja przypomina brutalne "zabawy" rodem z lat 90., gdy przemoc - zarówno na ulicy czy w szkole była niemal na porządku dziennym. Te czasy jednak już dawno minęły, a takie incydenty - wydawałoby się - odeszły już w zapomnienie i są pojedynczymi patologicznymi przypadkami. Niestety, co potwierdza poniższe nagranie, wciąż dochodzi do tego typu scen.

Dziecko jest ofiarą przemocy w szkole. Co robić?

Rodzice często nie są świadomi tego, że ich dziecko może być ofiarą przemocy w szkole. Dzieci niechętnie o tym rozmawiają, nie skarżą się dorosłym, pozostając osamotnieni z tym problemem. Gdy się już jednak otworzą przed rodzicami, przede wszystkim należy wyraźnie podkreślić, że dziecko nie jest winne tej sytuacji, a osoby stosujące przemoc w jakiejkolwiek formie, czy to fizycznej czy psychicznej, absolutnie nie mają prawa tego robić. Warto również docenić dziecko za szczerość i zaufanie, gdyż z pewnością przyjście do osoby dorosłej z tym trudnym problemem i otworzenie się, nie było dla niego łatwe. To zapewni mu poczucie bezpieczeństwa.

W rozmowie z dzieckiem należy również doradzić jak należy zachowywać się w takich sytuacjach - wezwać pomoc, porozmawiać z wychowawcą, pedagogiem lub zadzwonić do rodziców.

Rodzice przede wszystkim powinni jak najszybciej skontaktować się z placówką i wyjaśnić problem podczas rozmowy z wychowawcą, pedagogiem lub dyrekcją. Jeśli to nie odniesie skutku, sprawę można zgłosić w kuratorium oświaty. W takich przypadkach, zwłaszcza tych najbardziej niebezpiecznych, należy również powiadomić policję.

Apeluje do @PolskaPolicja @KWPwSzczecinie o reakcje. Trzeba sprawę wyjaśnić. Lepiej działać prewencyjnie nim dojdzie do następnej tragedii, gdzie nastolatek odbierze sobie życie, bo się nad nim znęcano. Filmik znaleziono na Telegramie, patrząc na okolicę, jest to boisko, przy… pic.twitter.com/GIbnSX1H6T— Służby w akcji 👮 (@Sluzby_w_akcji) October 24, 2024

Sonda Byłeś/aś kiedyś świadkiem przemocy? Tak Nie