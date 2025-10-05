Dramatyczny pożar w Kunowie. Dwie osoby w szpitalu

W niedzielę, w miejscowości Kunowo (gmina Banie) w powiecie gryfińskim, doszło do pożaru. Zapaliło się poddasze w budynku wielorodzinnym. Ogień szybko się rozprzestrzenił, obejmując również dach. Na miejsce natychmiast skierowano liczne zastępy straży pożarnej.

Jak poinformował rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, asp. Dariusz Schacht, w wyniku pożaru dwie osoby zostały poszkodowane i przewiezione do szpitala. – W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały poszkodowane, zostały zabrane przez zespoły ratownictwa medycznego do szpitala – powiedział Schacht w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Akcja ewakuacyjna i działania strażaków

Przed przybyciem służb ratunkowych, 19 mieszkańcom budynku udało się opuścić zagrożony obiekt. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, natychmiast przystąpili do akcji gaśniczej. W kulminacyjnym momencie działań udział brało aż 12 zastępów straży pożarnej. –19 mieszkańców opuściło obiekt przed przybyciem straży pożarnej – relacjonował asp. Dariusz Schacht. Dodał również, że jedna z osób poszkodowanych wymagała pomocy medycznej, a druga była w szoku. – Właściwie to poszkodowana była jedna osoba, a druga to bardziej pod wpływem emocji – wyjaśnił rzecznik prasowy.

Pożar objął powierzchnię około 300 metrów kwadratowych. Strażacy opanowali ogień i obecnie prowadzą prace rozbiórkowe, aby dogasić wszelkie zarzewia ognia i upewnić się, że sytuacja jest w pełni opanowana.

