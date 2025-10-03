Policja zatrzymała handlarkę podróbkami

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali 47-letnią kobietę podejrzewaną o handel odzieżą i akcesoriami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi znanych światowych marek. Akcja miała miejsce w ostatnich dniach, a śledztwo w sprawie trwało od pewnego czasu.

Co znaleziono u 47-latki?

W trakcie przeszukania mieszkania oraz pojazdu należącego do kobiety funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli 234 sztuki odzieży oraz akcesoriów. Wśród zabezpieczonych przedmiotów znajdowały się m.in. bluzy, koszulki, kurtki, spodnie, czapki i bielizna. Wszystkie przedmioty były oznaczone podrobionymi znakami towarowymi znanych marek.

Wstępnie oszacowano, że łączna wartość zabezpieczonego towaru wynosi nie mniej niż 200 tysięcy złotych. Straty ponieśli producenci chronionych marek.

Co grozi za handlowanie podrabianym towarem?

47-latka usłyszała już zarzut wprowadzenia do obrotu towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi oraz uczynienia z tego procederu stałego źródła dochodu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi jej kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Ponadto policjanci otrzymali wnioski o ściganie od kancelarii prawnych reprezentujących właścicieli praw do znaków towarowych. Sprawa jest w toku, a policja prowadzi dalsze czynności w celu ustalenia wszystkich okoliczności przestępstwa.

Jak nie dać się nabrać na podróbki?

Policja apeluje do kupujących o zachowanie ostrożności i dokładne sprawdzanie towarów przed zakupem. Niska cena i podejrzane miejsce sprzedaży powinny wzbudzić czujność. Kupowanie podróbek nie tylko naraża na straty finansowe, ale również wspiera nielegalny proceder i może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.

