Zabójstwo 29-latka pod sklepem w Policach. Są kolejne zatrzymania. Pomagali ukryć sprawców zbrodni?

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-10-03 14:17

Policjanci z Polic (woj. zachodniopomorskie) zatrzymali cztery kolejne osoby w związku z zabójstwem 29-latka, do którego doszło na początku sierpnia przed jednym z tutejszych sklepów monopolowych. Te osoby są podejrzane o pomoc sprawcom w ukrywaniu się przed organami ścigania. Jakie konsekwencje im grożą?

Zatrzymania w Policach. Kto pomagał ukryć zabójców 29-latka?

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Policach zatrzymali cztery kolejne osoby – trzech mężczyzn i jedną kobietę. Osoby te podejrzane są o pomoc sprawcom zabójstwa w ukrywaniu się przed organami ścigania. Za poplecznictwo grozi od trzech miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Zabójstwo w Policach. 29-latek zmarł w szpitalu

Przypomnijmy, do tragedii doszło 3 sierpnia nad ranem przy ul. Wyszyńskiego w Policach, w pobliżu sklepu monopolowego. 29-latek został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Mimo udzielenia mu pomocy, zmarł w szpitalu z powodu odniesionych obrażeń.

Pierwsze zatrzymania w sprawie zabójstwa. Zarzuty poplecznictwa

W pierwszej kolejności w sprawie zatrzymano trzy osoby w wieku 18, 21 i 45 lat. Usłyszały one zarzuty poplecznictwa - przestępstwa polegającego na pomaganiu sprawcom w uniknięciu odpowiedzialności karnej.

Zatrzymanie głównych podejrzanych. Zarzuty zabójstwa i pobicia

Po zdarzeniu za dwoma głównymi podejrzanymi zostały wydane listy gończe. Zaraz po tym mężczyźni zostali zatrzymani. W prokuraturze jeden z nich usłyszał zarzut zabójstwa za co grozi kara od 10 lat więzienia do dożywocia, drugi z zatrzymanych zarzut za udział w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia, którego skutkiem była śmierć ofiary.

Kolejne zatrzymania w sprawie zabójstwa. Pomoc w ukrywaniu sprawców

Na początku tygodnia policjanci na polecenie prokuratury zatrzymali kolejne cztery osoby, podejrzane o pomoc w ukryciu zabójców. Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymani w sprawie mimo tego, że wiedzieli o okolicznościach zbrodni to pomagali sprawcom w ukrywaniu się przed organami ścigania bądź udostępnili lub ukrywali narzędzia mogące służyć w popełnieniu przestępstwa.

