Policja poszukuje dwóch 23-latków w związku z zabójstwem, do którego doszło nad ranem w niedzielę, 3 sierpnia, w Policach przy ul. Wyszyńskiego.

Ofiarą jest młody mężczyzna, który zmarł po ataku nożem w pobliżu sklepu monopolowego.

Radny miejski Waldemar Bubiłek wcześniej interweniował w sprawie zakłócania porządku publicznego w tym rejonie, co doprowadziło do postępowania o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepie.

Zabójstwo w Policach. Policja szuka dwóch mężczyzn

Nowe informacje w sprawie zabójstwa, do którego doszło w Policach. Ofiarą jest młody mężczyzna pchnięty nożem pod sklepem monopolowym. Do tragedii doszło nad ranem w niedzielę, 3 sierpnia. Sprawca wciąż pozostaje na wolności, jednak zachodniopomorska policja przekazała, że w związku ze zbrodnią poszukuje dwóch 23-latków. Wizerunki poszukiwanych zostały upublicznione.

- Komenda Powiatowa Policji w Policach poszukuje dwóch mężczyzn związanych ze sprawa zabójstwa, do którego doszło w Policach w dniu 3 sierpnia 2025r. ok. godziny 4 nad ranem na deptaku spacerowym przy ul. Wyszyńskiego. Poszukiwani mężczyźni to: 23-letni Mateusz GOŁĘBIEWSKI oraz 23-letni Dawid SZUSTAKIEWICZ. W przypadku rozpoznania ww. osób prosimy o niepodejmowanie samodzielnych działań, a natychmiastowy kontakt z Komendą Powiatową Policji w Policach tel. 47 78 26 511, albo z najbliższą jednostką Policji tel. alarmowy 112 - informuje policja.

i Autor: Zachodniopomorska Policja

Miejsce, w którym doszło do tragedii cieszyło się złą sławą

Jak opisuje PAP, w kontekście tragedii wraca sprawa interwencji radnego miejskiego Waldemara Bubiłka, który już wcześniej zwracał uwagę na problemy związane z nocną sprzedażą alkoholu w tym miejscu. Radny interpelował do burmistrza Polic w sprawie zakłócania porządku publicznego w okolicy sklepu, a w odpowiedzi wszczęto postępowanie o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.