Piękny zimowy krajobraz może okazać się pułapką. Uważaj na zagrożenie!

Jak informuje Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta UM Szczecin, przyroda w zimowej odsłonie może zachwycać urodą, ale może również stanowić zagrożenie.

- Obecnie chodzi przede wszystkim o oblodzone gałęzie drzew, które pod dodatkowym ciężarem łatwo ulegają złamaniom, a spadając na ziemię stają się niebezpieczne dla przebywających w lasach i parkach osób - mówi przedstawicielka magistratu.

Z obserwacji leśników miejskich wynika, że w ostatnich dniach do takich złamań, nawet całych oblodzonych drzew, dochodziło wielokrotnie (na szczęście bez udziału postronnych osób).

- W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, apelują oni, aby do czasu zmniejszenia oblodzenia zachować szczególną ostrożność, a najlepiej zrezygnować ze spacerów po lasach i gęsto zadrzewionych parkach - podkreśla Paulina Łątka. - W ich okolicy warto również rozważnie wybierać miejsca do zaparkowania samochodu.

Miejskie służby leśne apelują również o rozważne wybieranie miejsc do zaparkowania samochodu w pobliżu lasów i parków. Oblodzone gałęzie mogą spaść na samochód, powodując uszkodzenia.

