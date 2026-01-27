Piękny zimowy krajobraz może okazać się pułapką. Uważaj na zagrożenie!

Grzegorz Kluczyński
2026-01-27 14:40

W związku z zagrożeniem wynikającym ze znacznego oblodzenia drzew, miejskie służby leśne w Szczecinie apelują o czasowe ograniczenie wizyt w lasach. Spacerowanie po oblodzonych parkach może być niebezpieczne.

Piękny zimowy krajobraz może okazać się pułapką

i

Autor: Pexels.com
Przyroda w zimowej odsłonie może stanowić zagrożenie

Jak informuje Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta UM Szczecin, przyroda w zimowej odsłonie może zachwycać urodą, ale może również stanowić zagrożenie.

- Obecnie chodzi przede wszystkim o oblodzone gałęzie drzew, które pod dodatkowym ciężarem łatwo ulegają złamaniom, a spadając na ziemię stają się niebezpieczne dla przebywających w lasach i parkach osób - mówi przedstawicielka magistratu.

Oblodzenie zagraża drzewom i spacerowiczom. Niebezpieczne spacery po Szczecinie

Z obserwacji leśników miejskich wynika, że w ostatnich dniach do takich złamań, nawet całych oblodzonych drzew, dochodziło wielokrotnie (na szczęście bez udziału postronnych osób).

- W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, apelują oni, aby do czasu zmniejszenia oblodzenia zachować szczególną ostrożność, a najlepiej zrezygnować ze spacerów po lasach i gęsto zadrzewionych parkach - podkreśla Paulina Łątka. - W ich okolicy warto również rozważnie wybierać miejsca do zaparkowania samochodu.

Gdzie nie parkować? Uważaj na oblodzone drzewa

Miejskie służby leśne apelują również o rozważne wybieranie miejsc do zaparkowania samochodu w pobliżu lasów i parków. Oblodzone gałęzie mogą spaść na samochód, powodując uszkodzenia.

Gołoledź sparaliżowała Szczecin
ZIMA
GOŁOLEDŹ
ATAK ZIMY
LAS