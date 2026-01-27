Gołoledź sparaliżowała Pomorze Zachodnie. Strażacy interweniowali 141 razy

Opady marznącego deszczu i śniegu spowodowały, że miniona doba była wyjątkowo pracowita dla strażaków w województwie zachodniopomorskim. Jednostki Państwowej Straży Pożarnej interweniowały aż 141 razy. Większość wezwań dotyczyła powalonych drzew i wsparcia dla ratowników medycznych. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w regionie.

Strażacy walczą ze skutkami gołoledzi. Powalone drzewa zagrażały mieszkańcom

Z powodu trudnych warunków atmosferycznych zachodniopomorscy strażacy mieli pełne ręce roboty. Jak przekazał we wtorek, 27 stycznia asp. Dariusz Schacht, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, 116 wezwań dotyczyło tzw. miejscowych zagrożeń. 17 razy strażacy wyjeżdżali do pożarów.

- Zdecydowana większość zdarzeń miała związek z trudnymi warunkami pogodowymi, a więc marznącym deszczem oraz występującą miejscami gołoledzią – podkreśla asp. Dariusz Schacht.

Aż 70 interwencji dotyczyło usuwania powalonych drzew i gałęzi, które stwarzały zagrożenie dla mieszkańców i infrastruktury.

- Stwarzały one głównie zagrożenie zarówno dla mieszkańców, jak i infrastruktury - dodaje strażak.

Interwencje miały miejsce przede wszystkim w Szczecinie, Policach i Świnoujściu.

Wsparcie dla ratowników medycznych i ofiar wypadków

Oficer prasowy KW PSP poinformował również, że zachodniopomorscy strażacy udzielali pomocy w 10 zdarzeniach drogowych, w których zostały poszkodowane trzy osoby.

Asp. Dariusz Schacht zaznaczył, że w związku z pogodą i oblodzonymi drogami straż pożarna prawie 40 razy wspierała działania zespołów ratownictwa medycznego.

Wśród najważniejszych interwencji strażak wymienił potrucia tlenkiem węgla w Moczkowie (pow. myśliborski) i Drawsku Pomorskim oraz pożar szafki w mieszkaniu w Dobrej pod Szczecinem.

Apel o ostrożność! Warunki na drogach są bardzo trudne

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi strażacy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i chodnikach. Gołoledź i powalone drzewa stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia.

Bardzo ciężkie warunki na drogach. Kierowca walczy o życie wbił się w drzewo
