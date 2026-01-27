Kolej sparaliżowana przez gołoledź. Przywrócono ruch na części tras

PKP PLK walczy z oblodzeniem. Ruch pociągów wznowiony na kluczowych trasach!

Oblodzenie sieci trakcyjnej, które od poniedziałku paraliżowało ruch pociągów elektrycznych na kilku liniach kolejowych w północnej i zachodniej Polsce, zostało częściowo opanowane. PKP PLK poinformowało o przywróceniu ruchu pociągów po obu torach między Krzyżem (woj. wielkopolskie) a Dolicami (woj. zachodniopomorskie) oraz między Runowem Pomorskim a Stargardem. Informację podał we wtorek, 27 stycznia, przed godz. 7:00 rzecznik prasowy PKP PLK Bartosz Pietrzykowski.

Przypomnijmy, że z powodu trudnych warunków atmosferycznych ruch pociągów trakcją elektryczną był wstrzymany na następujących liniach kolejowych:

LK nr 273 Wrocław - Szczecin na odcinku Kostrzyn - Szczecin Podjuchy,

LK 351 Poznań - Szczecin na odcinku Dolice - Szczecin Główny,

LK 401 Świnoujście - Szczecin na odcinku Świnoujście - Szczecin Dąbie,

LK 404 Szczecinek – Białogard na odcinku Białogard – Kołobrzeg,

LK 405 Piła – Ustka na odcinku Jastrowie - Szczecinek.

- Mimo niesprzyjającej aury ekipy techniczne Polskich Linii Kolejowych pracowały całą noc i kontynuują intensywne działania mające na celu przywrócenie rozkładowej organizacji ruchu pociągów – przekazał Bartosz Pietrzykowski.

Rzecznik dodał, że w terenie pracują pociągi sieciowe oraz lokomotywy osłonowe, a do wsparcia działań skierowano dodatkowe składy z Poznania i Zbąszynka. Prowadzone jest odladzanie sieci trakcyjnej oraz rozjazdów.

Utrudnienia wciąż trwają. Jak kursują pociągi do Szczecina?

Mimo przywrócenia ruchu na niektórych odcinkach, utrudnienia spowodowane gołoledzią wciąż trwają. Jak informuje PKP PLK, wybrane pociągi dalekobieżne są przeciągane lokomotywami spalinowymi od Dolic, od Kostrzyna i od Świnoujścia do Szczecina oraz od Białogardu do Kołobrzegu i od Jastrowia do Szczecinka. Oznacza to, że do Szczecina składy nadal są przeciągane lokomotywami spalinowymi. Tam, gdzie występuje oblodzenie sieci trakcyjnej, dysponowane są pociągi regionalne o napędzie spalinowym.

Gdzie szukać aktualnych informacji o ruchu pociągów?

PKP PLK apeluje do podróżnych o śledzenie aktualnych informacji na Portalu Pasażera oraz komunikatów na dworcach i peronach. To najlepszy sposób, aby być na bieżąco z ewentualnymi zmianami w rozkładzie jazdy i uniknąć niepotrzebnych nerwów.

