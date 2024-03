Zadźgał Natalię na oczach małego synka. Matka Mateusza N.: "To wszystko działo się tak szybko"

Odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi są nadawane w Polsce od 1969 roku. W zależności od ilości oddanej krwi dawcy otrzymują odznaki I, II i III stopnia, a ci z najdłuższym stażem stają się posiadaczami odznaki Honorowego Dawcy Krwi Zasłużonego dla Zdrowia Narodu. Odznakom towarzyszą legitymacje, które dają możliwość korzystania z licznych przywilejów. Dzięki nim można m.in. dostać się do lekarza specjalisty bez kolejki, mieć dostęp do bezpłatnych leków oraz wielu innych korzyści.

Jak długo jest ważna legitymacja krwiodawcy?

Na portalu krwiodawcy.org poruszona została kwestia ważności legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. W dokumencie, poza datą wydania, nie znajdziemy bowiem daty jej ważności. Jak się okazuje, dyskusje na ten temat toczyły się już niejednokrotnie. O ważność legitymacji pytał już w 2012 roku Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża.

Ministerstwo odpowiada

Do tych wątpliwości odniosło się Ministerstwo Zdrowia. W odpowiedzi na zapytanie PCK czytamy, że "zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia tak jak legitymacje stwierdzające nadanie odznaki “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Z dnia 9 września 1999 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” (Dz. U. nr 84, poz.939), tak i legitymacje stwierdzające nadanie odznaki “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” wydane na podstawie uchwały nr 148 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1969 r. w sprawie akcji honorowego krwiodawstwa (M. P. nr 36, poz. 276) zachowują ważność. W konsekwencji nie wymagają wymiany i są dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń określonych w art. 43 i art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)".

W kolejnych latach doszło jednak do zmiany przepisów. W latach 2016/2017 wprowadzono wymóg zamieszczania w dokumencie numeru PESEL i stopnia odznaki. Jednak legitymacje, które zostały wydane wcześniej i tych elementów nie zawierają, nadal zachowują ważność. Mówi o tym art. 10 ustawy o publicznej służbie krwi:

"Legitymacje “Honorowego Dawcy Krwi”, “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” oraz “Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia Narodu” wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność po tym dniu" - czytamy w ustawie.

Oznacza to, że posiadacze legitymacji wydanych przed 2016 rokiem, nie muszą ich wymieniać i mogą z nich korzystać na dotychczasowych warunkach, potwierdzając swoje uprawnienia w placówkach ochrony zdrowia czy aptekach.

