230 schodów i wyjątkowy widok na miasto. Ulubiona atrakcja turystyczna powraca po zimowej przerwie

Taras widokowy na wieży jednego z najbardziej reprezentacyjnych budynków w Szczecinie zostanie udostępniony od czwartku, 2 maja.

- Wysokość gmachu wraz z kopułą wynosi 54 metry, by wejść na taras widokowy należy pokonać 230 schodów - tłumaczy Daniel Źródlewski, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Szczecinie. - Po wejściu na wieżę znajdujemy się niemal 70 metrów ponad lustrem Odry, gdyż gmach, wraz z kopułą mierzy 54 metry, a wysokość nadodrzańskiej skarpy to 19 metrów.

Wieża z tarasem widokowym Muzeum Narodowego w Szczecinie jest czynna we wtorki, środy, czwartki i soboty w godzinach 10:00–18:00, w piątki i niedziele - od 10.00 do 16:00.

Za bilet wstępu na wieżę trzeba zapłacić 10 zł (bilet normalny). Bilet ulgowy kosztuje 6 zł. Natomiast bilet grupowy, w przypadku grupy min. 10 osób - 5 złotych za osobę.

Budynek z historią

Gmach Muzeum Narodowego w Szczecinie to jedna z najbardziej znanych i reprezentacyjnych budowli miasta. Słynne założenie urbanistyczno-architektoniczne, zwane Tarasem Hakena (obecnie Wały Chrobrego) zaprojektował Wilhelm Meyer-Schwartau. Współtworzy ono nadodrzańską sylwetę miasta widoczną z głównych tras dojazdowych, od wschodu biegnących przez mosty i wiadukty. Gmach został oddany do użytku w czerwcu 1913 roku i był do końca drugiej wojny światowej siedzibą Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum Stettin), w którym wystawiano zbiory archeologiczne i etnograficzne, sztukę pomorską i europejską, kolekcje z Afryki, Azji i Oceanii oraz eksponaty przyrodnicze.

W polskim Szczecinie pełni funkcje muzealne, będąc najpierw jednym z budynków Muzeum Pomorza Zachodniego, a od 1970 roku – Muzeum Narodowego. Należy do najokazalszych gmachów muzealnych w Polsce. Jest tu przechowywana i eksponowana jedna z największych w kraju kolekcji zabytków kultur pozaeuropejskich. Po obejrzeniu wszystkich atrakcji wewnątrz siedziby zapraszamy zwiedzających do podziwiania panoramy miasta, portu i Odry.

