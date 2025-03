Beata Klimek zaginęła 7 października 2024 roku. Ostatni raz widziano ją, gdy odprowadzała dzieci na przystanek. Nie dotarła do pracy w banku w Łobzie, a jej samochód pozostał na posesji. W dniu zaginięcia w domu przebywali teściowie kobiety oraz jej mąż, z którym była w trakcie rozwodu. Według relacji otoczenia, w domu miało dochodzić do aktów przemocy.

Tajemnicze wyniki wariografu. Co ukrywa Jan Klimek?

Przez długi czas Jan Klimek odmawiał poddania się badaniu wariografem. Ostatecznie, za namową dziennikarzy Kanału Kryminalnego, zmienił zdanie. Badanie odbyło się 7 marca w Szczecinie, jednak mężczyzna zastrzegł sobie prawo do decyzji o publikacji wyników. Ku zaskoczeniu wszystkich, odmówił ich ujawnienia, tłumacząc to ochroną swoich danych wrażliwych.

Dziennikarz Kanału Kryminalnego, który był obecny przy badaniu, ujawnił, że wariograf zarejestrował silne reakcje organizmu Jana Klimka na zadawane pytania.

Rodzina Beaty Klimek ma podejrzenia

Siostrzenica zaginionej, Ola Klimek, w rozmowie z "Faktem" wyraziła swoje podejrzenia.

- Gdyby wyniki były korzystne dla Jana, to wszędzie by się nimi chwalił, a on zabronił ich publikacji. Dla mnie to jednoznaczne – stwierdziła. Dodała również, że po badaniu wariografem, Jan Klimek, jego rodzice oraz partnerka zostali wezwani na przesłuchanie. - Mam wrażenie, że po tym badaniu bardzo dużo się dzieje. W Poradzu cały czas jeżdżą nieoznakowane samochody służb – zauważyła Ola Klimek.

Czy zagadka zaginięcia Beaty Klimek w końcu się wyjaśni?

Sprawa zaginięcia Beaty Klimek wciąż pozostaje niewyjaśniona. Decyzja Jana Klimka o nieujawnieniu wyników badań wariografem tylko podsyca spekulacje i rodzi pytania. Wiele osób zadaje sobie pytanie czy mężczyzna ma coś do ukrycia. Dziennikarze "Faktu" próbowali skontaktować się z Janem Klimkiem, jednak mężczyzna unika kontaktu z mediami.

