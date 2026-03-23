„Majorka Północy”, „Wyspa Słońca”, a teraz... „Polskie Miami”! Niemcy oszaleli na punkcie nadmorskiego kurortu

„Polskie Miami” tuż za granicą. Niemcy nie kryją zachwytu

Niemieckie portale turystyczne i informacyjne prześcigają się w komplementach pod adresem Świnoujścia. W serwisie t-online.de dziennikarze podkreślają, że miasto jest idealnym połączeniem plaży, portu i miejskiego życia — a wszystko to zaledwie kilka godzin jazdy od Berlina.

„Niecałe trzy godziny na północny wschód od Berlina leży Świnoujście nad Bałtykiem. To nadmorskie uzdrowisko zachęca szeroką, piaszczystą plażą, długą promenadą i zabytkową architekturą kurortową”

— piszą niemieccy dziennikarze.

Dla wielu mieszkańców stolicy Niemiec to dziś kierunek numer jeden na szybki weekendowy wypad.

Szeroka plaża jak z Florydy

Niemcy nie mogą wyjść z podziwu nad plażą, która stała się symbolem Świnoujścia. Cała wyspa Uznam ma aż 12 kilometrów nieprzerwanego, piaszczystego wybrzeża, z czego około 4 kilometrów znajduje się po polskiej stronie — i to właśnie ten fragment jest najczęściej fotografowany i opisywany w zagranicznych mediach.

Plaża w Świnoujściu od lat uchodzi za jedną z najczystszych w Polsce. Regularnie zdobywa prestiżowe wyróżnienie „Błękitna Flaga”, przyznawane kąpieliskom spełniającym najwyższe standardy jakości wody, bezpieczeństwa i ekologii.

„Szeroka, biała plaża i rozległe wydmy tworzą klimat, którego próżno szukać gdzie indziej nad Bałtykiem”

— zachwycają się niemieckie media.

Wille jak z pocztówki i klimat dawnych kurortów

Świnoujście to nie tylko plaża. Niemieckie media podkreślają, że miasto zachowało wyjątkowy, „cesarski” charakter dzięki XIX‑wiecznym willom, pensjonatom i zabudowie w stylu kurortowym. To pamiątka po czasach, gdy Uznam był jednym z ulubionych miejsc wypoczynku pruskiej arystokracji.

„Zabytkowa architektura nadaje miastu elegancję, która wyróżnia je na tle innych kurortów”

— czytamy w niemieckich publikacjach.

Co jeszcze zobaczą turyści? Latarnia, fort i słynny wiatrak

Świnoujście oferuje znacznie więcej niż tylko plażę i promenadę. Wśród najpopularniejszych atrakcji znajdują się:

Latarnia morska — jedna z najwyższych na świecie, z widokiem na całe wybrzeże.

Fort Gerharda — pruska twierdza z przewodnikami wcielającymi się w role żołnierzy.

Stawa Młyny — symbol miasta, malowniczy „wiatrak” na końcu falochronu.

Nowa promenada — pełna kawiarni, restauracji i nowoczesnych hoteli.

Park Zdrojowy — idealny na spokojny spacer wśród zieleni.

To zestaw atrakcji, który — jak podkreślają Niemcy — „robi wrażenie nawet na tych, którzy widzieli już pół Europy”.

Tunel pod Świną — komunikacyjna rewolucja

Niemieckie media zauważają również, że Świnoujście stało się znacznie łatwiej dostępne. Wszystko dzięki tunelowi pod Świną, otwartemu w 2023 roku. Połączył on wyspy Uznam i Wolin, kończąc wieloletnią erę promów i korków.

Tunel skrócił czas dojazdu, ułatwił życie mieszkańcom i turystom, a przede wszystkim sprawił, że miasto stało się bardziej konkurencyjne wobec niemieckich kurortów po drugiej stronie granicy.

„To ogromny skok cywilizacyjny. Dojazd jest szybki, wygodny i bezproblemowy”

— komentują turyści zza Odry.

Berlin ma nowy ulubiony kurort

Bliskość granicy sprawia, że Świnoujście stało się hitem wśród mieszkańców Berlina i Brandenburgii. Wielu z nich przyjeżdża tu kilka razy w roku — na weekend, na spacer, na plażę.

„Jest jak Miami. Dokładnie!”

— mówią cytowani przez niemieckie media turyści.

Boom na polski Bałtyk trwa

Niemieckie media zauważają, że Świnoujście idealnie wpisuje się w trend rosnącej popularności polskiego wybrzeża. Niższe ceny, nowoczesna baza hotelowa i wysoka jakość usług sprawiają, że coraz więcej Niemców wybiera właśnie polskie kurorty — często kosztem tych po własnej stronie granicy.

Wskazują też, że Świnoujście ma przewagę dzięki wyjątkowemu położeniu na 44 wyspach, bliskości cesarskich kurortów Ahlbeck, Heringsdorf i Bansin oraz dynamicznemu rozwojowi infrastruktury.

Świnoujście — kurort, który rośnie w siłę

Zachwyty niemieckich mediów nie są przypadkowe. Świnoujście łączy w sobie:

unikatowe położenie na 44 wyspach,

najszerszą i jedną z najdłuższych plaż w Polsce,

historyczną architekturę,

nowoczesną infrastrukturę,

łatwy dojazd dzięki tunelowi,

bliskość niemieckich kurortów i Berlina.

Wygląda na to, że określenie „Polskie Miami” zostanie z nami na długo — a Świnoujście dopiero zaczyna swoją międzynarodową karierę.

