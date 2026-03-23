„Majorka Północy”, „Wyspa Słońca”, a teraz... „Polskie Miami”! Niemcy oszaleli na punkcie nadmorskiego kurortu

Spis treści
- „Polskie Miami” tuż za granicą. Niemcy nie kryją zachwytu
- Szeroka plaża jak z Florydy
- Wille jak z pocztówki i klimat dawnych kurortów
- Co jeszcze zobaczą turyści? Latarnia, fort i słynny wiatrak
- Tunel pod Świną — komunikacyjna rewolucja
- Berlin ma nowy ulubiony kurort
- Boom na polski Bałtyk trwa
- Świnoujście — kurort, który rośnie w siłę
„Polskie Miami” tuż za granicą. Niemcy nie kryją zachwytu
Niemieckie portale turystyczne i informacyjne prześcigają się w komplementach pod adresem Świnoujścia. W serwisie t-online.de dziennikarze podkreślają, że miasto jest idealnym połączeniem plaży, portu i miejskiego życia — a wszystko to zaledwie kilka godzin jazdy od Berlina.
„Niecałe trzy godziny na północny wschód od Berlina leży Świnoujście nad Bałtykiem. To nadmorskie uzdrowisko zachęca szeroką, piaszczystą plażą, długą promenadą i zabytkową architekturą kurortową”
— piszą niemieccy dziennikarze.
Dla wielu mieszkańców stolicy Niemiec to dziś kierunek numer jeden na szybki weekendowy wypad.
Szeroka plaża jak z Florydy
Niemcy nie mogą wyjść z podziwu nad plażą, która stała się symbolem Świnoujścia. Cała wyspa Uznam ma aż 12 kilometrów nieprzerwanego, piaszczystego wybrzeża, z czego około 4 kilometrów znajduje się po polskiej stronie — i to właśnie ten fragment jest najczęściej fotografowany i opisywany w zagranicznych mediach.
Plaża w Świnoujściu od lat uchodzi za jedną z najczystszych w Polsce. Regularnie zdobywa prestiżowe wyróżnienie „Błękitna Flaga”, przyznawane kąpieliskom spełniającym najwyższe standardy jakości wody, bezpieczeństwa i ekologii.
„Szeroka, biała plaża i rozległe wydmy tworzą klimat, którego próżno szukać gdzie indziej nad Bałtykiem”
— zachwycają się niemieckie media.
Wille jak z pocztówki i klimat dawnych kurortów
Świnoujście to nie tylko plaża. Niemieckie media podkreślają, że miasto zachowało wyjątkowy, „cesarski” charakter dzięki XIX‑wiecznym willom, pensjonatom i zabudowie w stylu kurortowym. To pamiątka po czasach, gdy Uznam był jednym z ulubionych miejsc wypoczynku pruskiej arystokracji.
„Zabytkowa architektura nadaje miastu elegancję, która wyróżnia je na tle innych kurortów”
— czytamy w niemieckich publikacjach.
Co jeszcze zobaczą turyści? Latarnia, fort i słynny wiatrak
Świnoujście oferuje znacznie więcej niż tylko plażę i promenadę. Wśród najpopularniejszych atrakcji znajdują się:
- Latarnia morska — jedna z najwyższych na świecie, z widokiem na całe wybrzeże.
- Fort Gerharda — pruska twierdza z przewodnikami wcielającymi się w role żołnierzy.
- Stawa Młyny — symbol miasta, malowniczy „wiatrak” na końcu falochronu.
- Nowa promenada — pełna kawiarni, restauracji i nowoczesnych hoteli.
- Park Zdrojowy — idealny na spokojny spacer wśród zieleni.
To zestaw atrakcji, który — jak podkreślają Niemcy — „robi wrażenie nawet na tych, którzy widzieli już pół Europy”.
Tunel pod Świną — komunikacyjna rewolucja
Niemieckie media zauważają również, że Świnoujście stało się znacznie łatwiej dostępne. Wszystko dzięki tunelowi pod Świną, otwartemu w 2023 roku. Połączył on wyspy Uznam i Wolin, kończąc wieloletnią erę promów i korków.
Tunel skrócił czas dojazdu, ułatwił życie mieszkańcom i turystom, a przede wszystkim sprawił, że miasto stało się bardziej konkurencyjne wobec niemieckich kurortów po drugiej stronie granicy.
„To ogromny skok cywilizacyjny. Dojazd jest szybki, wygodny i bezproblemowy”
— komentują turyści zza Odry.
Berlin ma nowy ulubiony kurort
Bliskość granicy sprawia, że Świnoujście stało się hitem wśród mieszkańców Berlina i Brandenburgii. Wielu z nich przyjeżdża tu kilka razy w roku — na weekend, na spacer, na plażę.
„Jest jak Miami. Dokładnie!”
— mówią cytowani przez niemieckie media turyści.
Boom na polski Bałtyk trwa
Niemieckie media zauważają, że Świnoujście idealnie wpisuje się w trend rosnącej popularności polskiego wybrzeża. Niższe ceny, nowoczesna baza hotelowa i wysoka jakość usług sprawiają, że coraz więcej Niemców wybiera właśnie polskie kurorty — często kosztem tych po własnej stronie granicy.
Wskazują też, że Świnoujście ma przewagę dzięki wyjątkowemu położeniu na 44 wyspach, bliskości cesarskich kurortów Ahlbeck, Heringsdorf i Bansin oraz dynamicznemu rozwojowi infrastruktury.
Świnoujście — kurort, który rośnie w siłę
Zachwyty niemieckich mediów nie są przypadkowe. Świnoujście łączy w sobie:
unikatowe położenie na 44 wyspach,
najszerszą i jedną z najdłuższych plaż w Polsce,
historyczną architekturę,
nowoczesną infrastrukturę,
łatwy dojazd dzięki tunelowi,
bliskość niemieckich kurortów i Berlina.
Wygląda na to, że określenie „Polskie Miami” zostanie z nami na długo — a Świnoujście dopiero zaczyna swoją międzynarodową karierę.