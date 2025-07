Spis treści

Baseny — nowoczesność kontra sprawdzona klasyka

Szczecińska "Fabryka Wody" to nowoczesny kompleks z aż 14 nieckami basenowymi. Oprócz basenu sportowego znajdziemy tu baseny rekreacyjne z hydromasażami, rwącą rzeką, brodzikami i interaktywnymi instalacjami. Z kolei "Laguna" oferuje sprawdzone rozwiązania: basen sportowy, falę morską, jacuzzi i baseny solankowe, których w "Fabryce Wody" niestety brakuje. Choć mniejszy, wciąż spełnia oczekiwania osób szukających relaksu lub miejsca do pływania.

Atrakcje zewnętrzne — więcej znaczy więcej?

Latem "Fabryka Wody" otwiera zewnętrzną strefę z brodzikami, placem zabaw i kilkoma zjeżdżalniami, w tym rodzinną i pontonową. To propozycja dla tych, którzy cenią sobie bogatą ofertę i wodne szaleństwa pod gołym niebem. "Laguna" natomiast stawia na kameralność – oferuje zewnętrzny basen solankowy i dziką rzekę na świeżym powietrzu. To zdecydowanie mniej, ale bardziej nastawione na relaks niż adrenalinę.

Sauny — rozbudowane kontra podstawowe

W tej kategorii zwycięzca jest wyraźny. "Fabryka Wody" oferuje ponad 16 saun o różnych profilach — od klasycznych po tematyczne jak „Wulkaniczna” czy „Havana”. Do tego łaźnie parowe, grota lodowa, tężnie i baseny schładzające. Regularnie odbywają się tutaj rytuały prowadzone przez doświadczonych saunamistrzów, a kultura saunowania jest tu bardzo przestrzegana. "Laguna" oferuje podstawowy zestaw: saunę suchą, infrared i małą saunę parową. Wystarczająco dla amatorów, ale prawdziwi fani saunowania raczej wolą omijać to miejsce. W gryfińskim aquaparku nie obowiązuje tzw. kultura poprawnego saunowania. Doświadczeni saunowicze określają sauny w "Lagunie" mianem "suszarni strojów kąpielowych", a nie miejscem relaksu.

Atrakcje dla dzieci — edukacja czy zabawa?

"Fabryka Wody" postawiła na wszechstronność. Znajdziemy tu nie tylko wodny plac zabaw, ale i edukatorium z interaktywnymi wystawami naukowymi i zajęciami dla najmłodszych. "Laguna" odpowiada brodzikami z gejzerami, zjeżdżalniami i salą zabaw. Mniej efektownie, ale skutecznie — szczególnie dla młodszych dzieci i rodzin szukających prostych rozwiązań.

Cenniki — drogo czy ekonomicznie?

Tutaj różnice są wyraźne. "Fabryka Wody" to bez wątpienia obiekt premium – za dwugodzinny wstęp zapłacimy 60 zł (normalny bilet), a całodzienny kosztuje 85 zł. Do tego dodatkowo płatne są sauny, edukatorium i inne usługi. "Laguna" działa na prostszych zasadach: jeden bilet godzinny (23–25 zł) zapewnia dostęp do większości atrakcji. Dla rodzin z ograniczonym budżetem – to konkretna oszczędność. W obu obiektach honorowane są karty benefitowe.

Gastronomia i zaplecze

W Szczecinie nie zabraknie kawiarni, baru i restauracji — w tym "Fabryki Smaków" i kawiarni "SweetMe". To nowoczesne miejsca z ofertą obiadową i deserową. "Laguna" proponuje prostsze rozwiązania – bar z pizzą, burgerami i napojami, a także klub z bilardem. Różnice są podobne jak w całym obiekcie: "Fabryka Wody" celuje w prestiż, "Laguna" w sprawdzoną wygodę.

Parking — i tu liczy się komfort

Oba obiekty mają własne parkingi. "Fabryka Wody" oferuje płatny parking (5 zł/h, 10 zł za każdą kolejną godzinę), choć w pobliżu można też znaleźć darmowe miejsca. W "Lagunie" parkowanie jest darmowe i bezproblemowe — kolejny punkt za dostępność.

Usługi dodatkowe — od lodowiska po rehabilitację

"Fabryka Wody" to coś więcej niż aquapark – zimą działa tu lodowisko, przez cały rok można korzystać z kręgielni, ścianki wspinaczkowej, siłowni, strefy spa i edukatorium. "Laguna" odpowiada kręgielnią, bilardem, salą zabaw i gabinetem rehabilitacji. W porównaniu z rozmachem szczecińskiego aquaparku – wypada skromniej, ale nadal funkcjonalnie.

Estetyka i opinie internautów

"Fabryka Wody" zachwyca nowoczesną architekturą. To finalistka międzynarodowego konkursu World Architecture Festival. Wnętrza są przestronne i efektowne. Jednak użytkownicy zwracają uwagę na niedociągnięcia techniczne: awarie, chłodną wodę czy wysokie ceny.

„Obiekt robi wrażenie, ale zbyt często coś nie działa” – pisze jeden z internautów. „Nowocześnie, pięknie, ale za drogo i za zimno” – dodaje inny.

"Laguna" natomiast nie olśniewa wizualnie, ale nadrabia przyjazną atmosferą, czystością i prostotą.

„Baseny super, nie ma tłoku, spokojnie i czysto” – czytamy w jednej z opinii. „Bez fajerwerków, ale bardzo przyjemnie” – komentuje inna osoba.

Średnia ocen Google: "Fabryka Wody" – 3,4/5 (ponad 1500 opinii), "Laguna" – 3,6/5 (około 40 opinii).

"Fabryka Wody" czy "Laguna"? Który aquapark wybrać?

"Fabryka Wody" to wybór dla tych, którzy szukają nowoczesnych, efektownych atrakcji i są gotowi za nie zapłacić więcej – zarówno pieniędzmi, jak i cierpliwością. To obiekt z ogromnym potencjałem, który wciąż się dociera.

"Laguna" to sprawdzony klasyk. Mniej spektakularna, ale tańsza, wygodniejsza w codziennym użytkowaniu i częściej chwalona za spokojną atmosferę. Dobra dla rodzin i stałych bywalców, którzy cenią prostotę i funkcjonalność.

Decyzja o wyborze aquaparku zależy przede wszystkim od tego, czego szukają jego klienci: efektownej przygody czy sprawdzonego relaksu. Każdy z obiektów oferuje coś innego, chociaż główny cel jest jeden: odpoczynek i rozrywka. Wybór należy więc do samych odwiedzających.

