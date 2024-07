Nieprzytomny senior leżał na chodniku. Zamiast do szpitala, trafił do celi

Gęś Pipa była niekwestionowanym hitem wakacji 2023. Pluszową maskotkę w najróżniejszych rozmiarach można było znaleźć niemal na każdym straganie na nadmorskich promenadach. Do wyboru były zarówno małe, kilkucentymetrowe gąski, jak i ogromne pluszaki, które osiągały ponad metr długości. W zależności od zasobności portfela i wielkości bagażu, turyści chętnie je kupowali, a dzieci dosłownie oszalały na ich punkcie. Po sezonie wakacyjnym popularność maskotki nieco spadła, jednak wciąż można było ją kupić na kiermaszach, jarmarkach, a nawet w supermarketach.

Pluszowa maskotka zyskała popularność dzięki TikTokowi i prawdziwej gęsi, a dokładniej gąsiorowi Pipkowi, którego przygody śledzą miliony internautów. Jego opiekun pan Kamil pokazuje codzienne życie sympatycznego gąsiora na kanale Dekorator Wnętrz Umysłu. Popularny ptak trafił również do telewizji, gdzie był gościem programu "Dzień Dobry TVN". Sława Pipka stała się więc inspiracją dla producentów maskotek i przerodziła się w ogromny sukces.

Gęś Pipa straci koronę?

Wszystko wskazuje jednak na to, że "królowa nadmorskich straganów" zostanie zdetronizowana przez... warzywo. W tym roku na stoiskach z pamiątkami gęsi jest już nieco mniej, a zainteresowanie nie jest już tak duże jak przed rokiem. W modzie nadal jednak pozostają pluszaki.

Duże zainteresowanie, zwłaszcza wśród najmłodszych, budzi maskotka przedstawiająca królika w warzywach i owocach, jednak to prawdopodobnie nie on stanie na szczycie podium "straganowych hitów", gdyż ma poważnego konkurenta w postaci innej maskotki. Jest nią ziemniak Pou znany z mobilnej gry, która jest uwspółcześnioną wersją popularnego w latach 90. Tamagotchi. Postać ze smutną miną i wyłupiastymi oczami cieszy się dużą popularnością na TikToku i coraz większym zainteresowaniem na stoiskach z pamiątkami. Ziemniak Pou jest dostępny zarówno w formie mniejszych breloków do kluczy, za które trzeba zapłacić około 20 zł, jak i większych maskotek, których cena sięga kilkudziesięciu złotych.

Czy to właśnie ziemniak Pou stanie się tegorocznym "królem straganów"? Trudno powiedzieć, gdyż sezon wakacyjny dopiero się rozkręca i ostateczne wnioski będzie można wyciągnąć dopiero za kilka tygodni.

