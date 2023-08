Pepco ma silną konkurencję. Ulubiony sklep Niemców podbija Polskę. To można tutaj kupić

Jak to możliwe?

To był prawdziwy hit wakacji 2023

Gęś Pipa była niekwestionowanym hitem wakacji 2023. Pluszową maskotkę w najróżniejszych rozmiarach można było znaleźć niemal na każdym straganie we wszystkich turystycznych miejscowościach w Polsce. Sympatyczną gęś można było kupić przede wszystkim w nadbałtyckich kurortach, ale maskotka robiła też furorę w innych miejscach obleganych przez turystów i podczas letnich festynów. Turyści kupowali zarówno małe, kilkucentymetrowe gąski, jak i ogromne pluszaki, które osiągały ponad metr długości. Do wyboru, do koloru, w zależności od zasobności portfela i wielkości bagażu.

Gęś Pipa w hipermarkecie. Szokująco niska cena

Wakacje dobiegają końca, a moda na pluszową gęś zdaje się powoli przemijać. Jednak jedna z sieci handlowych postanowiła nieco przedłużyć fenomen gęsi Pipy i wprowadziła pluszową maskotkę do swojej oferty. Podczas zakupów w hipermarketach sieci Carrefour można natknąć się na olbrzymi regał wypchany dosłownie po brzegi charakterystycznymi ptakami. Do wyboru są maskotki o różnych rozmiarach - zarówno małe "przytulanki" jak i gęsi-olbrzymy.

Już sam fakt, że sezonowy hit stał się elementem codziennych zakupów, może być zaskakujący. Jednak jeszcze bardziej zaskakują ceny pluszowej gęsi Pipy w "hipermarketowym" wydaniu. Są one zdecydowanie niższe niż na straganach na promenadzie w Świnoujściu, w Mielnie lub na Helu czy na zakopiańskich Krupówkach, gdzie za małą gąskę trzeba było zapłacić około 40-50 złotych, a za jej większą wersję - nawet 150 złotych. Gęś Pipa z hipermarketu kosztuje nawet mniej niż połowę tej ceny. Za małego pluszaka zapłacimy niecałe 20 złotych, a za gęś-giganta - niecałe 65 złotych. To wyjątkowa okazja dla wszystkich, którzy chcieli mieć na własność "królową wakacji", jednak ze względu na jej cenę, nie zdecydowali się na zakup.

Gęś Pipa - skąd się wzięła?

Jak się okazuje, gęś Pipa istnieje naprawdę. I nie jest gęsią, lecz gąsiorem Pipkiem, który od kilku miesięcy bije rekordy popularności na TikToku. Prawdziwy Pipek mieszka na drugim końcu Polski, nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Opiekuje się nim pan Kamil, który pokazuje codzienne życie sympatycznego gąsiora na kanale Dekorator Wnętrz Umysłu na TikToku. Krótkie filmy z udziałem Pipka oglądają miliony internautów. Pipek lubi gruszki, jest bardzo towarzyski i ma wszelkie predyspozycje, by być gwiazdą. I nią jest. Po sukcesach odniesionych w internecie, sympatyczny gąsior trafił do telewizji, gdzie był gościem programu "Dzień Dobry TVN".

Sonda Czy moda na gęś Pipę szybko minie? Tak, za rok nikt nie będzie o niej pamiętał. Nie, za rok znów będzie hitem wakacji. Trudno powiedzieć. Nie interesuje mnie to.