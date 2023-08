Pamiątka z wakacji

To prawdziwy wakacyjny hit nad Bałtykiem. Ludzie wydają na niego fortunę! Skąd wzięła się gęś Pipa?

SES 14:34 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wypoczynek nad Bałtykiem kojarzy się przede wszystkim z beztroskim wylegiwaniem się na plaży, goframi, nie zawsze ładną pogodą, "parawaningiem" i "paragonami grozy". Nieodłącznym elementem wakacji nad morzem są również liczne stragany z pamiątkami. Niesłabnącą popularnością od wielu lat cieszą się pocztówki, magnesy czy buteleczki z kawałkami bursztynu, jednak co roku pojawia się coś, co cieszy się dość krótkim, ale wyjątkowo dużym zainteresowaniem. W 2023 roku bez wątpienia wakacyjnym hitem jest gęś Pipa, którą można znaleźć niemal na każdym stoisku z upominkami. Co to takiego? Skąd wzięła się taka popularność pluszowej gąski? Ile za nią zapłacimy?