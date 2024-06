Ile osób odwiedziło "Fabrykę Wody"? Statystyki nie pozostawiają złudzeń

To lotnisko przestanie być powodem do wstydu. Za trzy lata ma się zmienić nie do poznania

"Fabryka Wody" została otwarta 1 czerwca 2024 r., po czterech latach budowy. Kompleks rekreacyjny ze strefą wodną, największym saunarium w Polsce i częścią edukacyjną powstał w miejscu dawnego kąpieliska "Gontynka" i kosztował ponad 375 milionów złotych.

O podsumowanie zaledwie kilkutygodniowej działalności "Fabryki Wody" zapytali radni Koalicji Obywatelskiej: Zuzanna Jeleniewska i Wojciech Dorżynkiewicz. W interpelacji zapytali m.in. o liczbę odwiedzających, wpływy z biletów i koszty utrzymania, a także o możliwość korzystania z kart typu Multisport. Radni zgłosili również kilka uwag odnośnie funkcjonowania obiektu.

Średnio 1230 osób dziennie

Odpowiedzi na interpelację udzielił sekretarz miasta Ryszard Słoka. Czytamy w niej m.in.:

"Od dnia 1.06.2024 r. Fabrykę Wody odwiedziło łącznie 22 150 osób, co daje średnią wynoszącą ok. 1230 osób dziennie".

To dość mało, biorąc pod uwagę, że w całym obiekcie może przebywać jednocześnie do 2200 osób.

"Zauważalny jest systematyczny wzrost liczby klientów, przy czym największe obłożenie przypada za okres weekendowy" - dodaje na pocieszenie Ryszard Słoka. - "Łączne wpływy z biletów w okresie od 1.06.2023 do 18.04.2024 wyniosły 1 281 349,54 zł brutto".

Są rzeczy do poprawki

Mimo tych mało optymistycznych statystyk, wciąż jest jeszcze za wcześnie by w pełni rzetelnie ocenić całokształt działania aquaparku, który funkcjonuje od niespełna miesiąca. Na niską frekwencję może mieć wpływ to, że w regionie jeszcze na dobre nie rozniosła się informacja o tym, że "Fabryka Wody" już działa. Pewnych poprawek może wymagać również cennik - często pojawiają się opinie, że godzinne wejście do saunarium jest mało opłacalne, gdyż jest to zbyt krótki czas do prawidłowego saunowania i w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem, nawet na jedno wejście, jest wykupienie miesięcznego karnetu. Wciąż nie ma też możliwości skorzystania z kart typu Multisport, o co mieszkańcy pytali jeszcze przed otwarciem "Fabryki Wody".

"Negocjacje trwają. Wprowadzenie kart do oferty Fabryki Wody uzależnione jest jednak od zaakceptowania warunków współpracy przez danego operatora" - odpowiada sekretarz miasta.

Jak dodaje Ryszard Słoka w odpowiedzi na interpelację, wciąż nanoszone są pewne poprawki, o które apelowali klienci. Chodzi m.in. o temperaturę wody czy ilość wieszaków na ręczniki. Trwa również obserwacja parkingów - zarówno tego bezpłatnego na ul. Bożeny, jak i płatnego na terenie aquaparku. Na jej podstawie mają zostać wyciągnięte wnioski odnośnie ich funkcjonowania w przyszłości.

Sekretarz miasta podkreśla również, że koszty utrzymania "Fabryki Wody" będą możliwe do określenia po upływie pełnego okresu rozliczeniowego.

Pływasz jak ryba w wodzie? Sprawdź, czy zdałbyś egzamin na ratownika wodnego! [QUIZ] Pytanie 1 z 16 Skacząc do nieznanej wody, wybierasz skok na główkę, ale płytko na lekko ugięte nogi z osłoniętą twarzą na tzw. "deskę' Dalej