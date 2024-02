"Fabryka Wody" to inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od wielu lat. To nie tylko park wodny, to również strefa sportowa, ogromne saunarium, a także strefa edukacyjna, dzięki której będzie można poznać tajemnice wody. W środę, 21 lutego, prezydent Piotr Krzystek przekazał w mediach społecznościowych informacje dotyczące cen obowiązujących w kompleksie.

Ile zapłacimy za atrakcje w "Fabryce Wody"?

Za półtoragodzinny bilet na basen sportowy będzie trzeba zapłacić 30 zł. Za wejście do aquaparku, czyli strefy rekreacyjnej, na basen sportowy i do strefy zewnętrznej będzie trzeba zapłacić 60 zł za 2 godziny lub 85 zł za cały dzień. Sama strefa zewnętrzna, która będzie funkcjonować latem, to koszt 29 zł za 2 godziny lub 39 zł za cały dzień. Żeby wygrzać się w saunie, trzeba będzie zapłacić 50 zł za godzinę lub dopłacić 40 zł do biletu do aquaparku. Jest też dobra wiadomość dla posiadaczy kart typu Multisport czy Medicover Sport. Trwają negocjacje z operatorami. Ze szczegółowym cennikiem można zapoznać się w poniższej galerii.

Jak mieszkańcy zareagowali na ofertę cenową "Fabryki Wody"? Okazuje się, że w większości raczej pozytywnie. Pod wpisem prezydenta pojawiły się dziesiątki komentarzy.

"Całkiem tanio"

"Taniej niż w Koszalinie"

"Zapowiada się świetnie! Czekamy na otwarcie"

"Znośne te ceny"

"Raz na jakiś czas można się z rodziną wybrać, a moim zdaniem nie jest to wcale drogo jak za taki basen i z tyloma atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Spodziewałam się, że ceny będą droższe"

"Robi wrażenie, tylko żeby były zniżki dla seniorów"

- czytamy w komentarzach.

"Fabryka Wody" - kiedy otwarcie?

Kiedy nastąpi długo oczekiwane otwarcie "Fabryki Wody"? Tego Piotr Krzystek nie zdradził, jednak zapewnił, że nastąpi to jeszcze w marcu.

Sonda Jak oceniasz cennik "Fabryki Wody"? Ceny są bardzo atrakcyjne Jest zdecydowanie za drogo Może być. Ani za tanio, ani za drogo Nie interesuje mnie to