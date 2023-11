i Autor: OLI SCARFF/AFP/East News QUIZ. Gdzie rządzą królowie? Za komplet punktów wkładamy koronę na głowę

Sprawdź się!

QUIZ. Gdzie rządzą królowie? Korona na głowę za komplet punktów

sch 4:10 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

To będzie królewski quiz! Sprawdzimy w nim, ile wiecie o królestwach na świecie. Najpopularniejszym królem jest obecnie król brytyjski Karol III. Nie on jeden jednak nosi na świecie koronę. Gwarantujemy, że quiz nie będzie taki prosty, jak może wam się wydawać. Uzyskanie ponad połowy punktów może być powodem do dumy, zaś zdobycie kompletu oznacza, że władcy całego świata nie mają przed Wami żadnych tajemnic. Do dzieła!