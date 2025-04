To jedyna taka stacja benzynowa w regionie. Czy "Fürstenwalde" stanie się zabytkiem?

Północno-zachodnia część kraju jest dość specyficzna pod względem tradycji. Z racji swojej historii, Pomorze Zachodnie nie posiada własnych tradycji wielkanocnych Nie oznacza to jednak, że ten region jest ubogi w zwyczaje kultywowane w Wielkanoc. Wręcz przeciwnie!

Po II wojnie światowej, gdy na Pomorzu Zachodnim pojawili się osadnicy z różnych części Polski, ten region stał się prawdziwym tyglem kulturowym, gdzie mieszają się tradycje z różnych innych regionów. Zwyczaje dotyczące świąt przybyły wraz z napływową ludnością, sprawiając, że są one bardzo różnorodne, mieszają się i łączą ze sobą, by z każdym kolejnym pokoleniem zbudować zupełnie nową kulturę regionu. Pomorze Zachodnie to prawdziwa mozaika tradycji przywiezionych przez osadników z różnych części Polski po 1945 roku.

Które z wielkanocnych tradycji są najczęściej praktykowane na Pomorzu Zachodnim? Przygotowaliśmy dla Was krótkie zestawienie zwyczajów, które są tu popularne, mimo że nie mają lokalnych korzeni – zostały przeszczepione i z czasem stały się wspólne dla mieszkańców regionu. Znajdziecie je w poniższej galerii.

