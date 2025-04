W świątecznym klimacie

Wielkanocna Aleja Kwiatowa. Tłumy na jarmarku w centrum Szczecina

Do Wielkanocy został już tylko tydzień, więc to najlepsza pora na świąteczne zakupy. W weekend, 11-13 kwietnia, w Alei Kwiatowej odbywa się Szczeciński Jarmark Wielkanocny. Odwiedzający mogą rozkoszować się smakami, zapachami i atrakcjami związanymi z nadchodzącymi świętami. Wystawcy oferują wszystko, co najlepsze na wielkanocny stół i nie tylko.