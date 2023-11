Jesteś polską tanią siłą roboczą czy niemiecką klasą średnią? Sprawdź, do której grupy się zaliczasz

QUIZ. Kochasz Bałkany? Udowodnij! Trudny test historyczno-geograficzno-kulinarny Pytanie 1 z 13 Chcąc skonsumować burek (ew. byrek) na Bałkanach należy udać się do... pijalni piekarni restauracji Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.