Zmiany w organizacji ruchu i zakres prac

W związku z rozpoczęciem budowy III etapu Trasy Północnej, mieszkańcy Szczecina muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Właśnie rozpoczęły się prace przygotowawcze.

- Przypominamy wszystkim mieszkańcom, że od dzisiaj w związku z realizowaną inwestycją zmienia się organizacja ruchu. W trosce o bezpieczeństwo prosimy o stosowanie się do oznakowania i omijanie terenu budowy - poinformował w czwartek, 17 kwietnia Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Główny zakres zmian w organizacji ruchu obejmuje część inwestycji przewidzianej do budowy w nowym śladzie. Wygrodzony zostanie plac budowy, pojawią się zabezpieczenia i znaki drogowe w miejscach prowadzenia robót, także na nieformalnych przejazdach używanych przez mieszkańców. W rejonie skrzyżowania z ul. Ogrodniczą, ul. Ostoi-Zagórskiego i ul. Bukowską zachowany zostanie dojazd do posesji dla mieszkańców ulicy Bukowskiej. W obrębie skrzyżowania wydzielony będzie również ciąg pieszy w celu umożliwienia dojścia do zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Wodozbiór”. Od ulicy Ogrodniczej zaplanowano dojazd do placu budowy na początkowym etapie robót – do czasu uzyskania przejezdności przez nowobudowaną trasę oraz udostępnienia dojazdu od ul. Łącznej. W ciągu ul. Szosa Polska w obrębie pasa drogowego prowadzone będą krótkotrwałe prace, skutkujące zwężeniem jezdni w miejscu ich prowadzenia.

Prace przygotowawcze obejmować będą przygotowanie terenu budowy, zabezpieczenia zaplecza budowy oraz wycinkę zieleni, która prowadzona będzie pod stałym nadzorem, również w zakresie obserwacji przyrodniczej gatunków chronionych.

Szczegóły inwestycji i etapy realizacji

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn.: „Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ”. Budowa Trasy Północnej realizowana będzie w dwóch etapach:

Etap realizacyjny – Budowa Trasy Północnej (etap III) – obejmujący budowę nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska w Szczecinie”.

Etap realizacyjny - „Połączenie drogowe planowanej obwodnicy Polic z układem drogowym Gminy Miasto Szczecin” – w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nowa infrastruktura drogowa i termin realizacji

Prace budowlane obejmować będą budowę nowej dwujezdniowej ulicy oraz budowę układu rond w rejonie ulic Szosa Polska i Policka. Powstanie tam duże rondo na skrzyżowaniu Trasy Północnej z ul. Szosa Polska, średnie rondo na skrzyżowaniu ul. Szosa Polska z ul. Policką oraz małe rondo na skrzyżowaniu z ul. Policką. Wykonana zostanie infrastruktura pieszo-rowerowa w postaci chodników i ścieżek rowerowych. Powstaną zatoki autobusowe. Zrealizowane zostaną prace sieciowe dotyczące m.in. kanalizacji deszczowej, wodociągowej, gazowej czy sanitarnej. Wykonane zostanie oświetlenie uliczne, sygnalizacja oraz pojawi się nowa zieleń.

Termin realizacji zadania wynosi:

Etap realizacyjny - 30 miesięcy od daty przekazania Wykonawcy placu budowy.

Etap realizacyjny - 30 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Generalnym Wykonawcą jest STRABAG Sp. z o.o. Koszt prac wynosi 189 681 474,64 zł brutto. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

