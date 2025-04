To było w przesyłce z Wielkiej Brytanii. Celnicy natychmiast powiadomili eksperta

Dynamiczne testy wytrzymałości zakładały symulowanie realnych sytuacji, z jakimi spotyka się konstrukcja w codziennym użytkowaniu. Do akcji wkroczyły grupy ochotników, które chodziły, biegały, podskakiwały i wykonywały przysiady – zarówno w rytmie swobodnym, jak i synchronicznym. Wszystko odbywało się w różnych konfiguracjach – od 3 do 15 osób – i z kontrolowaną prędkością.

- W czasie testów inżynierowie monitorowali zachowanie kładki przy pomocy akcelerometrów o wysokiej czułości (dokładność do 0,01 m/s²), dzięki którym możliwe było precyzyjne określenie m.in. częstotliwości drgań własnych i poziomu tłumienia - tłumaczy Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji. - Między próbami konstrukcja musiała się całkowicie „uspokoić” – drgania z poprzedniego testu musiały całkowicie zaniknąć, zanim rozpoczęto kolejny.

Dynamiczne próby obciążeniowe to jeden z ostatnich etapów budowy nowej kładki. Tego typu testy nie tylko pozwalają sprawdzić zachowanie konstrukcji w warunkach zbliżonych do codziennego użytkowania, ale są też wyraźnym znakiem, że inwestycja zbliża się do finału.

Kładka będzie miała długość wynoszącą ponad 35 metrów i szerokość użytkową wynoszącą 4 metry. Zastosowane zostaną na niej detale kolorystyczne w postaci barw marki miasta Floating Garden 2050. W ramach prac zaplanowano m.in.: budowę kładki pieszo – rowerowej nad ulicą Struga wraz z pochylniami i schodami; budowę/przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, jezdni i przejść dla pieszych w celu połączenia z istniejącą infrastrukturą; wykonanie oświetlenia; wykonanie kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia kładki i pochylni; przebudowę istniejącej infrastruktury drogowej kolidującej z planowaną inwestycją; wykonanie zagospodarowania zieleni; przebudowę i zabezpieczenie kolidujących sieci istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej; wykonanie poidełka w pobliżu projektowanej kładki.

Termin wykonania zamówienia wynosi 17 miesięcy od dnia podpisania umowy. Kładka zlokalizowana jest pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem. Realizacją inwestycji zajmuje się firma PORR S.A. Koszt prac to ponad 7,6 mln zł brutto. Inwestycja jest realizowana w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Nadzór nad inwestycją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Inwestycja objęta dofinansowaniem w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

