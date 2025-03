Wkrótce ruszą prace

Nowa arteria ułatwi wyjazd z miasta. Umowa na budowę trzeciego etapu Trasy Północnej podpisana

To ważna inwestycja, która nie tylko ułatwi poruszanie się w tej części Szczecina, ale również ułatwi wyjazd z miasta i dojazd do planowanej Zachodniej Obwodnicy Szczecina. We wtorek, 25 marca podpisano umowę na budowę trzeciego etapu Trasy Północnej. Nowa, ponad trzykilometrowa arteria ma być gotowa za 30 miesięcy.