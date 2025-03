Autor:

Przedsiębiorcy o Zachodniej Obwodnicy Szczecina: "Inwestycja dekady"

Przedsiębiorcy z Pomorza Zachodniego liczą korzyści wynikające z planów budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Ich zdaniem to ożywienie dla sektora budowlanego, szansa na lepsze skomunikowanie Szczecina z zachodniopomorskim pasem nadmorskim, lepsza komunikacja z Zakładami Chemicznymi w Policach i Polimerami Police oraz wyprowadzenie ciężkiego ruchu z centrum Szczecina.

To inwestycja, która zbliża się wielkimi krokami i w opinii przedsiębiorców zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej jest szansa, że będzie inwestycyjnym kołem zamachowym Pomorza Zachodniego.

„To inwestycja, która przynosi nam rozwój z każdej możliwej strony”

W piątek w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie podpisano zgodę na budowę tuneli pod Odrą w ramach Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina. To oznacza, że podpinane są już wszystkie zezwolenia na budowę trzech fragmentów tej wielkiej inwestycji. Pozostaje nam czekać na podpisanie umów z wykonawcami.

- Pomorze Zachodnie w ostatnich latach czekało na realizacje kilku inwestycji drogowych, które sprawią, że nasz region nabierze wiatru w żagle – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. - Nasza infrastruktura potrzebowała wsparcia rozwojowego. Mówię o S3, S6, torze wodnym czy tunelu w Świnoujściu. Do tego zestawu inwestycyjnych marzeń brakuje jeszcze kilku pozycji, ale na pewno Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina to będzie prawdziwa perła w koronie. To inwestycja, która przynosi nam rozwój z każdej możliwej strony.

Zadanie docelowo ułatwi dotarcie ciężkich pojazdów do Zakładów Chemicznych Police, ale inwestycja ma także strategiczne znaczenie dla rozwoju portu czy zachodniopomorskiej turystyki.

- Szczecin i Police zostaną spięte sprawnym systemem komunikacyjnym z innymi częściami regionu, a nowoczesna trasa sprawi, że ruch ciężkich pojazdów ominie centrum Szczecina. To otworzy nowe tereny inwestycyjne w Policach i okolicy. Tym bardziej musimy dbać o polski przemysł chemiczny, by nowa inwestycja mogła być dla niego komplementarna – mówi Hanna Mojsiuk.

Otwarcie dla portu w Szczecinie, Świnoujściu i Policach, ale nie tylko

Inwestycja warta będzie ponad 7,5 miliarda złotych i będzie jednym z najbardziej spektakularnych zadań inwestycyjnych w Polsce w ostatniej dekadzie. Mowa o rekordowej ilości mostów, wiaduktów oraz długim tunelu pod Odrą.

Dla lokalnych przedsiębiorców będzie to gwarancja zleceń i kolejny bodziec rozwojowy dla sektora budowlanego.

- Zbudowane Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina będzie spektakularną inwestycją, ale przedsiębiorcy zyskają także na procesie budowy. Nawet jeżeli wykonawcami będą światowi giganci to podwykonawcami będą pewnie w dużej mierze firmy lokalne – mówi Łukasz Zemski, przewodniczący Klastra Budowlanego przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie. - Zyskają firmy zajmujące się zamówieniami publicznymi i jednostki gospodarcze głodne zleceń infrastrukturalnych, czekające na alokację środków z Krajowego Planu Odbudowy. To ważny impuls rozwojowy.

- Nie mam wątpliwości, że tak wielkie zadania sprawiają, że podnosi się atrakcyjność inwestycyjna naszego regionu – przyznaje Przemysław Hołowacz, dyrektor ds. rozwoju biznesu Grupy CSL. - Sektor TSL będzie wspierać inwestorów w czasie budowy, bo przecież materiały budowlane i poszczególne elementy konstrukcji tej inwestycji trzeba będzie przetransportować do Szczecina. Inna sprawa to oczywiście to, jak mocno usprawni się ruch do Zakładów Chemicznych Police i do Polimerów Police. Będzie to również szansa dla szczecińskiego portu oraz dla portu w Policach, bo łatwiej będzie przygotować transport połączony z komunikacją drogową. Widzimy tu zalety na wielu przestrzeniach. Myślę, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie jeszcze w całości ocenić jak wielki potencjał drzemię w tej inwestycji.

Szacuje się, że jeszcze w 2025 roku rozpocznie się realizacja inwestycji pod kątem infrastrukturalnym. Pierwsze odcinki Zachodniej Drogowej Obwodnicy Szczecina będą gotowe w 2028 roku, a całość w roku 2032.

Źródło: Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie

_____________________________________________________________________

Więcej o sprawach polskiego samorządu przeczytasz w serwisie polskisamorzad.se.pl.

Co wiesz o pieniądzach? Quiz o polskim złotym Pytanie 1 z 12 Na której stronie monety znajduje się orzeł? na awersie na rewersie Następne pytanie