"To jest najważniejsza inwestycja dla Pomorza Zachodniego"

- To jest najważniejsza inwestycja dla Pomorza Zachodniego i dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Dzięki temu zrealizujemy blisko 50 km drogi ekspresowej, z dwoma pasami w każdym kierunku. W tym najdłuższy tunel drogowy w Polsce, który będzie przebiegał pod Odrą – powiedział w piątek podczas konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. - W grudniu ogłosiliśmy przetargi i zatwierdziliśmy plan inwestycyjny, który opiewa na kwotę blisko 7,5 mld zł. Nigdy wcześniej do naszego regionu, do okolic Szczecina, nie spłynęły tak duże rządowe pieniądze na realizację tej inwestycji.

Wiceminister infrastruktury przekazał też, że proces składania ofert może się zakończyć w kwietniu.

- To pozwolenie na budowę daje nam dzisiaj możliwość zapłacenia odszkodowań za ziemię, na której powstanie ta droga. To będzie kwota blisko 300 mln zł i będzie to zielone światło do rozpoczęcia budowy przez wykonawców, którzy po rozstrzygnięciu przetargów będą mogli ruszyć z pracą – podkreślił Arkadiusz Marchewka.

Prawie 50 kilometrów nowej drogi i najdłuższy tunel w Polsce

Przetargi na wybór wykonawców ruszyły w grudniu ubiegłego roku. Dotychczas, w ramach procedury przetargowej, na wszystkie trzy zadania wpłynęło ponad 1600 pytań wykonawców.

Zachodnia Obwodnica Szczecina (ZOS) powstanie w ciągu drogi ekspresowej S6. Trasa będzie miała blisko 50 km długości, w tym 5 km będzie stanowił tunel pod Odrą na wysokości Polic. Będzie to najdłuższy dwunawowy tunel drogowy w Polsce.

Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina podzielona jest na trzy odcinki realizacyjne: Kołbaskowo – Dołuje (13,6 km), Dołuje – Police (11,9 km) oraz Police – Goleniów (23,4 km), który obejmuje również budowę tunelu.

Zakończenie realizacji dwóch odcinków drogowych (Kołbaskowo-Dołuje i Dołuje-Police) planowane jest w trzecim kwartale 2028 roku. Natomiast odcinek Police - Goleniów z tunelem pod Odrą, będzie miał znacznie dłuższy czas realizacji, ze względu na konieczność wydrążenia i wyposażenia dwunawowego tunelu o długości 5 km. Według założeń powinno nastąpić to w 2032 r. Dwururowy obiekt drążony będzie maszyną TBM (ang. Tunnel Boring Machine). Średnica zewnętrzna tunelu ma wynosić około 15 m, a grubość obudowy 60 cm. Na przebiegu tunelu zaplanowano 19 przejść poprzecznych między nawami, które będą służyły przede wszystkim do ewakuacji w sytuacjach niebezpiecznych.

Nowa trasa odciąży obecny przebieg dróg A6, S3 i S6 omijających Szczecin od południa oraz wschodu. W miesiącach letnich, ze względu na znaczne natężenia ruchu, na istniejącej trasie tworzą się spowolnienia i zatory drogowe.

Inwestycja za 8 miliardów

Nowa S6 domknie ring wokół Szczecina, co ma poprawić skomunikowanie aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg szybkiego ruchu. Nowa droga będzie miała szczególne znaczenie dla położonych na północ od Szczecina Polic.

Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła Goleniów Północ (S3/S6) po drugiej stronie Odry, trzeba przejechać 58 km. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km, a czas przejazdu kilkukrotnie. Z centrum Szczecina wyprowadzona zostanie znacząca część ruchu samochodowego, w tym pojazdów jadących do zakładów chemicznych w Policach.

Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina przewidziana jest w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z perspektywą do 2033 roku).

Według zapowiedzi ministerstwa infrastruktury koszt inwestycji wyniesie około 8 mld zł.

