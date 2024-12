QUIZ. Usunęliśmy nazwy z logotypów znanych firm. Potrafisz je rozpoznać? 8/12 pkt to podstawa!

- To jest jedna z najważniejszych decyzji inwestycyjnych, jeżeli chodzi o drogi krajowe, jakie Ministerstwo Infrastruktury podjęło w roku 2024 – powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej w Szczecinie minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6 została podzielona na trzy odcinki realizacyjne: Kołbaskowo – Dołuje (13,6 km), Dołuje – Police (11,9 km) oraz Police – Goleniów (23,4 km), który obejmuje również budowę tunelu.

- Najtrudniejszy jest trzeci etap dotyczący tunelu, ale wszystkie zamierzamy zrealizować w terminie – dodał Dariusz Klimczak. - Będziemy pilnować tej inwestycji jak oka w głowie. Koniec trzeciego etapu zbiegnie się z otwarciem nowego lotniska i kolei dużych prędkości. To będzie bardzo ważny czas dla Polski.

Zakończenie realizacji dwóch odcinków drogowych (Kołbaskowo-Dołuje i Dołuje-Police) planowane jest w trzecim kwartale 2028 roku. Natomiast odcinek Police - Goleniów z tunelem pod Odrą, będzie miał znacznie dłuższy czas realizacji, ze względu na konieczność wydrążenia i wyposażenia dwunawowego tunelu o długości 5 km. Według założeń powinno nastąpić to w 2032 r.

- Realizacja tej inwestycji będzie trwała przez najbliższe lata, ale najważniejsze jest to, że ruszamy z całością do przodu. Podjęliśmy decyzję, żeby robić wszystko kompleksowo - powiedział wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. - Część tunelowa wymaga najwięcej pracy. Dwa tunele pod Odrą - najdłuższe tunele w Polsce, pięciokilometrowe, każdy o parametrach drogi ekspresowej – podkreślił.

Dwururowy obiekt drążony będzie maszyną TBM (ang. Tunnel Boring Machine). Średnica zewnętrzna tunelu ma wynosić około 15 m, a grubość obudowy 60 cm. Na przebiegu tunelu zaplanowano 19 przejść poprzecznych między nawami, które będą służyły przede wszystkim do ewakuacji w sytuacjach niebezpiecznych.

Nowa trasa odciąży obecny przebieg dróg A6, S3 i S6 omijających Szczecin od południa oraz wschodu. W miesiącach letnich, ze względu na znaczne natężenia ruchu, na istniejącej trasie tworzą się spowolnienia i zatory drogowe. Nowa S6 domknie ring wokół Szczecina, co ma poprawić skomunikowanie aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg szybkiego ruchu. Nowa droga będzie miała szczególne znaczenie dla położonych na północ od Szczecina Polic.

Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła Goleniów Północ (S3/S6) po drugiej stronie Odry, trzeba przejechać 58 km. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km, a czas przejazdu kilkukrotnie. Z centrum Szczecina wyprowadzona zostanie znacząca część ruchu samochodowego, w tym pojazdów jadących do zakładów chemicznych w Policach.

- Mam nadzieję, że postępowanie przetargowe pójdzie na tyle sprawnie, że będziemy mogli w przyszłym roku podpisać umowę z wykonawcą i przejść do działań - dodał minister infrastruktury.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wysłała do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenia o przetargach. W środę, po ich publikacji, na platformie zakupowej pojawią się dokumenty postępowania przetargowego.

GDDKiA przewiduje, że pierwsze oferty na budowę Zachodniej Obwodnicy Szczecina powinny wpłynąć na przełomie kwietnia i maja.

Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina przewidziana jest w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2023 roku (z perspektywą do 2033 r.). Według zapowiedzi ministerstwa infrastruktury koszt inwestycji wyniesie około 8 mld zł.

