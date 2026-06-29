Czarny dzień nad polskimi wodami. 17 osób utonęło w jeden upalny dzień!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-06-29 9:01

Niedziela, 28 czerwca, przejdzie do tragicznej historii jako najczarniejszy dzień tegorocznych wakacji. Gdy termometry w całej Polsce wskazywały niemal 40 stopni, tysiące osób szukało ochłody nad jeziorami, rzekami i morzem. Niestety – dla wielu ten wypoczynek zakończył się dramatem. Tego dnia utonęło aż 17 osób, najwięcej w ciągu jednej doby w tym roku.

Upalna plaża z tłumem plażowiczów kąpiących się w morzu, w prawym górnym rogu zbliżenie na łódź ratunkową WOPR w akcji. Scena symbolizuje niebezpieczeństwo utonięć w Polsce, o czym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Shutterstock

Rekord, który mrozi krew w żyłach

Policyjne statystyki są bezlitosne. Tylko w czerwcu życie w wodzie straciło 55 osób, a od kwietnia – 78. Niedzielny bilans 17 utonięć w jeden dzień to tragiczny rekord, który pokazuje, jak niebezpieczne potrafią być upały połączone z brawurą i brakiem wyobraźni. Do tragedii doszło m.in. w Międzywodziu, gdzie utonął 42‑letni mężczyzna, oraz w Gosławicach w woj. kujawsko‑pomorskim, gdzie również doszło do śmiertelnego wypadku.

Nie ma znaczenia, czy to morze, jezioro, rzeka czy niewielki staw – zagrożenie wszędzie jest takie samo. Woda nie wybacza błędów. Dla porównania – w całym 2025 roku w Polsce utonęły 292 osoby, a tegoroczne lato dopiero się zaczęło.

Upał, tłumy nad wodą i fatalne decyzje

Niedziela była najgorętszym dniem roku. Plaże pękały w szwach, a ludzie masowo wskakiwali do wody, często bez zastanowienia. Ratownicy nie ukrywają, że wiele tragedii to efekt lekkomyślności.

– Nad wodę należy zabrać nie tylko krem do opalania i nakrycie głowy, ale przede wszystkim rozsądek – przestrzega ratownik Paweł Ciepliński, wiceprezes katowickiego WOPR, w rozmowie z PAP.

Jak podkreśla, woda jest świetnym miejscem do wypoczynku, ale tylko wtedy, gdy zachowujemy podstawowe zasady bezpieczeństwa.

– Jeśli będziemy robić głupie rzeczy, może się to skończyć tragedią. Rozsądek nad wodą to podstawa – mówi.

Polecany artykuł:

Mordercze upały sprawiły, że miasto "wymarło". Puste ulice, parki i sklepy

Szok termiczny zabija w kilka sekund

Ratownik zwraca uwagę na szczególnie groźny mechanizm, który w upalne dni może doprowadzić do śmierci nawet osoby świetnie pływającej. – Jeśli opalaliśmy się przez jakiś czas, temperatura naszego ciała znacznie wzrosła. Wskakując nagle do zimnej wody, naczynia krwionośne gwałtownie się obkurczają. Dochodzi do szoku termicznego, który może być przyczyną utonięcia – tłumaczy Ciepliński. Dlatego zaleca, by do wody wchodzić powoli, stopniowo schładzając ciało.

Alkohol, brawura i złudne poczucie bezpieczeństwa

Ratownik nie ukrywa, że dorośli często bagatelizują zagrożenia.

– Alkohol jest tylko domieszką. Jeśli ktoś chce wypić piwo na plaży, niech wypije, ale niech później nie wchodzi do wody – podkreśla. Dodaje, że nawet dobrze znane miejsca mogą być zdradliwe – poziom wody bywa niższy, na dnie mogą leżeć niebezpieczne przedmioty.

Ciepliński przypomina również o podstawowym sprzęcie: kamizelkach ratunkowych na kajakach, rowerkach wodnych czy deskach SUP oraz bojkach do pływania. – To nie gadżety, tylko rzeczy, które ratują życie – zaznacza.

Jak reagować, gdy ktoś tonie?

Ratownik apeluje, by w sytuacji zagrożenia nie działać bezmyślnie.

– Najpierw zawiadommy ratowników. Numer alarmowy nad wodą to 601 100 100, można też dzwonić pod 112. Dopiero później zastanówmy się, czy nasze umiejętności pozwalają na pomoc – mówi.

Podkreśla, że czasem wystarczy koło ratunkowe albo nawet pusta plastikowa butelka, która pomoże komuś utrzymać się na powierzchni.

– Nie róbmy nic ponad swoje siły. Tak jak strażak nie wbiega do płonącego budynku bez sprzętu, tak ratownik nie rusza do akcji bez bojki – dodaje.

Tragiczny bilans, który powinien być ostrzeżeniem

Niedzielne 17 utonięć to dramatyczny sygnał, że Polacy wciąż zbyt często ignorują podstawowe zasady bezpieczeństwa. Wysokie temperatury będą wracać, a wraz z nimi – tłumy nad wodą. Ratownicy apelują: rozsądek, ostrożność i szacunek do żywiołu to jedyna droga, by uniknąć kolejnych tragedii.

Znasz zasady pierwszej pomocy?
Pytanie 1 z 10
Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy:

Polecany artykuł:

Hałas i parawany czy spokój i golasy? Dwa oblicza jednej plaży nad Bałtykiem. S…
Dwa oblicza jednej plaży nad Bałtykiem
Galeria zdjęć 25
Dwa oblicza jednej plaży
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UTONIĘCIA
UTONIĘCIA W POLSCE
UTONIĘCIA STATYSTYKI
WOPR
UPAŁY
LATO
UTONIĘCIA NAD MORZEM