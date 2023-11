Zaatakowali nastolatka na przystanku, a potem poszli na piwo. Nie unikną kary

COVID-19 znów niebezpieczny? Wstrzymali odwiedziny i przyjęcia do szpitala

Odkryli tony niebezpiecznych odpadów. To prawdziwa bomba ekologiczna!

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód zakończyła śledztwo w sprawie rozboju, do którego doszło w lipcu 2023 r., na przystanku tramwajowym na skrzyżowaniu ul. Arkońskiej i Wszystkich Świętych w Szczecinie. Kobieta i mężczyzna zaatakowali nastolatka, ukradli mu pieniądze, które później wydali na piwo.

- Jak ustalono, pokrzywdzony w dniu 16 lipca 2023 r. czekał na tramwaj na przystanku przy ul. Wszystkich Świętych w Szczecinie - inforpmuje prok. Piotr Wieczorkiewicz z Prokutatury Okręgowej w Szczecinie. - W pewnym momencie sprawcy podeszli do niego i uniemożliwiając mu opuszczenie przystanku, grożąc użyciem siły fizycznej, zmusili go do wydania pieniędzy w kwocie 10 euro. Następnie sprawcy oddalili się z miejsca zdarzenia, a uzyskane pieniądze wymienili w kantorze, a następnie zakupili między innymi alkohol w postaci piwa.

Sprawcy rozboju zostali zatrzymani i trafili do aresztu. Oboje byli już wcześniej karani. Kobieta przyznała się do zarzucanego czyny, natomiast mężczyzna wszystkiemu zaprzeczył.

Wkrótce przestępcza para stanie przed wymiarem sprawiedliwości i będzie tłumaczyć się ze swoich czynów. Do sądu trafił już akt oskarżenia. Za popełnienie rozboju grozi im od 2 do nawet 12 lat pozbawienia wolności.

QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku Pytanie 1 z 20 Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej? do 1 roku więzienia do 2 lat więzienia do 3 lat więzienia Dalej