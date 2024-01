Demontują barki. WIOŚ alarmuje: Nielegalna działalność zagraża Odrze i środowisku. To nie pierwszy przypadek

319 629 zł - tyle dokładnie wyniosła główna wygrana w losowaniu Mini Lotto, które odbyło się w poniedziałek, 8 stycznia 2024. To właśnie tego dnia, jeden z graczy odwiedził punkt Lotto mieszczący się przy ul. Grunwaldzkiej w Policach. Wydał na kupon zaledwie 1,50 zł. Okazało się, że była to trafiona "inwestycja", gdyż zakreślone na nim liczby: 9, 11, 14, 26 i 39 pokrywały się z tymi, które padły podczas wieczornego losowania w Studiu Lotto. Oznaczało to tylko jedno - główną wygraną i ogromne pieniądze!

Co można zrobić z takimi pieniędzmi? Za tę kwotę można już kupić całkiem niezły samochód, zaszaleć na zakupach, zainwestować, wybrać się na urlop w najbardziej egzotyczne miejsca świata, albo zapewnić sobie całkiem dostatnie życie. Możliwości jest naprawdę sporo.

Jak grać w Mini Lotto?

Zagrać można w tradycyjny sposób, w punkcie Lotto, ale także na stronie internetowej www.lotto.pl lub w aplikacji mobilnej. Jeden zakład kosztuje tylko 1,50. Następnie należy wybrać 5 z 42 liczb i oczekiwać losowania. Główna wygrana wynosi 400 tysięcy, jednak w przypadku kilku szczęśliwych kuponów, jest ona dzielona na wszystkich graczy.