Nieudany napad na kantor w Szczecinie

Przypomnijmy, do nieudanego napadu na kantor "Jasiu" na osiedlu Słonecznym doszło 11 listopada 2024 roku przed godziną 3:00 w nocy. Zamaskowani sprawcy weszli do całodobowego punktu wymiany walut i próbowali rozbić pancerną szybę młotami. Szyba wytrzymała ponad 50 uderzeń. Kasjerka, zaatakowana gazem łzawiącym, schroniła się na zapleczu i włączyła alarm. Sprawcy uciekli, zostawiając młoty na miejscu zdarzenia. Właściciel kantoru upublicznił nagranie z monitoringu i zaoferował nagrodę za pomoc w ujęciu sprawców. Tydzień po zdarzeniu policja zatrzymała "młociarzy", a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. W styczniu prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia, a mężczyźni przyznali się do winy i złożyli obszerne wyjaśnienia, opisując przebieg zdarzenia, rolę każdego z nich oraz szczegóły dotyczące zakupu młotów i gazu łzawiącego.

Sprawcy stanęli przed sądem

Proces dwóch obywateli Ukrainy, którzy napadli na kantor, rozpoczął się 1 kwietnia 2025 r. przed Sądem Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód. Jak poinformował za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie sędzia Michał Tomala, obaj oskarżeni przyznali się do zarzucanego im czynu i wyrazili skruchę.

- Oskarżeni przyznali się do zarzucanego im czynu, przeprosili – powiedział sędzia Tomala.

Sviatoslav T. zaproponował karę dla siebie

33-letni Vasyl S. przeprosił właściciela kantoru oraz kasjerkę, która podczas napadu została zaatakowana gazem łzawiącym. Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień przed sądem. Z kolei 41-letni Sviatoslav T. również przeprosił, złożył wyjaśnienia i wniósł o dobrowolne poddanie się karze.

Propozycja kary zaproponowana przez Sviatoslava T. nie spotkała się jednak z akceptacją prokuratora i oskarżyciela posiłkowego.

- Ta propozycja kary nie została zaakceptowana przez prokuratora i oskarżyciela posiłkowego – zaznaczył Michał Tomala.

Z nieoficjalnych źródeł wynika, że Sviatoslav T. zaproponował karę pozbawienia wolności bez zawieszenia, ale niższą niż ta, o którą wnioskował prokurator. Adwokat Karol Holka, obrońca Sviatosława T., odmówił komentarza w tej sprawie, zapowiadając, że wypowie się po kolejnej rozprawie.

Co grozi Ukraińcom za napad na kantor w Szczecinie?

Sąd planuje przesłuchać pracownicę kantoru jako świadka. Kolejna rozprawa została wyznaczona na 17 kwietnia, a sędzia Tomala zapowiedział, że prawdopodobnie podczas niej zostanie ogłoszony wyrok. Obywatelom Ukrainy, Vasylowi S. i Sviatoslavowi T., grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności za dokonanie rozboju. Wcześniej nie byli karani w Polsce.

