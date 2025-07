Lata tradycji, 250 wystawców i mnóstwo atrakcji. Rozpoczął się Jarmark Jakubowy

Ponad 250 wystawców z regionalnymi przysmakami, rękodziełem i oryginalnymi produktami, a także koncerty i atrakcje dla całych rodzin - to wszystko czeka na odwiedzających Jarmark Jakubowy, którzy rozpoczął się w czwartek, 24 lipca. To już szesnasta edycja tego wydarzenia, które już na stałe wpisało się w kalendarz szczecińskich imprez i z roku na rok przyciąga coraz większe tłumy. Co warto zobaczyć i spróbować na Jarmarku Jakubowym?